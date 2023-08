Le PSG retourne sa veste avec deux nouveaux lofteurs

La suite après cette publicité

Hier, Luis Enrique et Luis Campos ont convoqué cinq joueurs pour leur signifier qu’ils ne comptaient plus sur eux. Il s’agit de Juan Bernat, Hugo Ekitike, Renato Sanches, Neymar et Marco Verratti. Mais ces éléments n’intégreront pas forcément le loft comme l’a précisé l’entourage de Ney au Parisien. Quoi qu’il en soit, cette décision est radicale de la part des pensionnaires du Parc des Princes. On peut en revanche se questionner sur le timing de cette décision puisqu’elle est intervenue le 9 août, soit à trois jours seulement de la reprise officielle du championnat pour l’écurie francilienne.

Cela paraît un peu tard même si bien sûr il reste encore trois semaines avant la fin du mercato d’été. Mais le technicien asturien avait peut-être besoin de se faire un avis lors de la tournée en Asie pour certains joueurs comme Ekitike. Pour d’autres, comme Neymar ou Verratti, on peut penser que cela est lié à leurs envies de départ. Quoi qu’il en soit, le nouveau coach du PSG va devoir composer avec un effectif un peu moins clinquant et important, puisque des joueurs comme Kylian Mbappé ont été envoyé dans le loft avant le départ pour le Japon.

Deux indésirables de retour ?

C’est d’ailleurs le seul et unique joueur qui ne pourra pas sortir du loft selon RMC Sport. Le média français explique que Luis Enrique ne pourra pas le réintégrer puisqu’il ne souhaite pas prolonger ou quitter Paris cet été. En revanche, l’ancien sélectionneur de la Roja a le choix pour les autres membres du loft. D’ailleurs, il n’a pas hésité à rappeler Abdou Diallo, pourtant envoyé avec les indésirables. L’attitude du défenseur a plu en interne. Et Luis Enrique n’est pas contre avoir un défenseur en plus avec la santé fragile d’un Lucas Hernandez.

Mais il n’est pas le seul lofteur qui pourrait faire son retour dans le groupe professionnel. En effet, RMC Sport explique que l’ancien entraineur du FC Barcelone n’exclut pas de faire appel à Leandro Paredes et/ou Georginio Wijnaldum. Il estime que son milieu de terrain n’est pas suffisamment solide. D’autant qu’il ne peut plus compter sur Marco Verratti, qui a été prié de s’en aller. Les cartes vont donc être redistribuées. Il reste à savoir si ces retours seront provisoires ou si les deux joueurs seront réintégrés définitivement dans le groupe. La suite au prochain épisode.