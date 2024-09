La presse abattue par la performance des Bleus, Manchester City veut offrir un contrat historique à Erling Haaland

Les Bleus déçoivent

« La rentrée déclasse », placarde L’Equipe ce matin. Malgré une rencontre qui a très bien débuté avec le but le plus rapide de l’histoire des Bleus inscrit par Bradley Barcola en 12 secondes, la France semblait se diriger vers une victoire. Mais l’équipe de Didier Deschamps s’est inclinée et a montré une grande impuissance face aux Italiens. « L’inquiétude », surenchérit le média dans ses pages intérieures. «Calamiteuse défensivement, sans idée offensive, l’équipe de France est dans une mauvaise pente», analyse le média français. «Franchement inquiétant», titre Le Parisien. Pour le média, «rien ne va plus après un Euro pauvre défensivement».

La suite après cette publicité

Le pont d’or de City pour Haaland

Erling Haaland et Manchester City sont proches d’un accord pour un nouveau contrat qui renforcerait son statut de joueur clé au club. Le Norvégien, qui a brillé depuis son arrivée, pourrait devenir le joueur le mieux payé de l’équipe, dépassant Kevin De Bruyne avec un salaire estimé à 20 millions d’euros nets par saison. Son salaire serait porté à 24 millions d’euros. Malgré des moments de frustration sportive, Haaland s’est toujours montré à l’aise au sein de l’équipe. City mise sur lui pour son futur, tout en lui garantissant une certaine liberté pour décider de son avenir, comme cela a toujours été le cas.

À lire

Equipe de France : le cas Kylian Mbappé inquiète sérieusement

Sergio Busquets a aidé Rodri

Rodri a révélé que Sergio Busquets a joué un rôle clé dans sa décision de rejoindre Manchester City, et affirme que son conseil sur Pep Guardiola l’a convaincu. « J’avais parlé à Sergio Busquets avant d’accepter le déménagement, et il m’a dit ‘Pep? Il va faire de toi un meilleur joueur. Mais il n’arrêtera jamais, jamais, jamais de vous pousser. Tu n’auras jamais fini.’ ». « Sergio avait le même rôle avec Pep et il a accompli tellement de grandes choses, alors j’ai mis beaucoup de confiance dans ses paroles et il avait tout à fait raison », a expliqué le milieu espagnol. Et depuis son arrivée en 2019, Rodri est devenu le meilleur milieu défensif du monde et l’un des joueurs les plus importants de City.