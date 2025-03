Capitanat, Deschamps, son avenir… Kylian Mbappé balance tout sur sa situation en équipe de France

Les supporters de l’équipe de France vont enfin retrouver Kylian Mbappé. Au retour de sa meilleure forme avec le Real Madrid, l’attaquant tricolore avait été absent des deux derniers rassemblements des Bleus, ce qui avait fait polémique, notamment après l’histoire de la sortie à Stockholm, depuis refermée par le parquet suédois. Présent pour disputer le quart de finale de Ligue des Nations contre la Croatie, Kylian Mbappé a d’abord été clair et a admis qu’il n’y avait aucune rupture avec Didier Deschamps, seulement quelques désaccords : «on a connu des succès ensemble et notre relation ne peut pas finir à la poubelle pour deux, trois désaccords qui, en plus, ne sont pas graves du tout», a-t-il lâché au Parisien.

Kylian Mbappé évoque sa relation avec Deschamps

Des désaccords que les gens n’ont pas besoin de connaître, selon l’attaquant madrilène. Qui a tenu à préciser qu’il avait un grand attachement au maillot tricolore : «je n’ai pas senti que les gens ont douté de mon attachement à l’équipe de France. Ça a fait parler, c’est vrai, parce que tout fait parler», raconte l’ex-Parisien, qui assure être très heureux de revenir en Bleus et porter le maillot de l’équipe de France. «Quand tu es blessé, c’est ton club et les staffs médicaux qui parlent. Et quand il y a une discussion avec ton entraîneur, c’est lui qui s’exprime (…) Ça a peut-être été un peu plus flou dans la communication auprès du grand public. Mais en interne, tout était très clair», ajoute Kylian Mbappé, qui ne pense qu’à faire triompher son équipe nationale, dont il est le capitaine.

Et la question du capitanat a d’ailleurs été longuement évoqué par celui qui explique que sa priorité «était vraiment de bien jouer à Madrid. Je voulais remonter la pente et montrer qu’ici, je vais réussir. Et c’était le plus important». Le numéro 10 tricolore admet avoir été touché par son dernier rassemblement, qu’il a mal vécu avec Antoine Griezmann, également pointé du doigt : «on a eu cette impression, avec Antoine, que tout ce qu’on avait fait pour la sélection avait été mis à la poubelle, qu’on venait juste d’arriver en équipe de France (…) Lui a décidé d’arrêter, moi je vais essayer de continuer jusqu’à ce que je ne puisse plus. Et on verra jusqu’où ça me mènera».

Kylian Mbappé lance un léger flou sur son avenir

Car Kylian Mbappé entend bien conserver son brassard de capitaine et espère l’incarner du mieux que possible. «Je ne comprends pas pourquoi, alors que ça fait huit ans que je suis en équipe de France, ça devient un sujet», a-t-il lâché, en précisant être le joueur le plus capé du vestiaire des Bleus, bien qu’il regrette certaines déclarations en conférence de presse : «un capitaine reste un être humain. Entre nous, je pense qu’aucun joueur ne prend beaucoup de plaisir à venir en conférence de presse. Ça peut arriver à tout le monde d’être dans un mauvais jour. Il faut accepter qu’on ne soit pas parfaits et que toutes nos interventions devant la presse ne le soient pas non plus»

Enfin, dernier point chaud : son avenir en équipe de France. Kylian Mbappé n’a que 26 ans, mais il disputera sa troisième Coupe du monde avec les Bleus, en 2026. Victorieux en 2018, Kylian Mbappé entend bien se projeter pour la Coupe du monde 2026 et veut la gagner. «J’ai toujours dit que mon objectif était de gagner une autre Coupe du monde, le reste je n’y pense pas trop», a-t-il assuré, sans se projeter plus loin. Aujourd’hui en forme et au premier plan avec le Real Madrid, son retour avec le maillot tricolore contre la Croatie, dimanche soir, au Stade de France, sera évidemment scruté de près après cette longue interview.