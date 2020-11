PL : Manchester City et Riyad Mahrez ne font qu'une bouchée de Burnley

La dixième journée de Premier League se poursuivait cet après-midi avec un duel entre Manchester City et Burnley. À domicile, les Sky Blues entendaient se relancer après un match nul contre Liverpool (1-1) et une défaite contre Tottenham (2-0). De son côté, Burnley (17e) pouvait s'éloigner de la zone rouge et ça démarrait fort puisque Kevin De Bruyne trouvait Riyad Mahrez au point de penalty. L'Algérien ajustait ensuite le gardien (1-0, 6e) avant de s'offrir un doublé. Trouvé par Kyle Walker sur la droite de la surface, il repiquait dans l'axe avant de déposer la sphère au fond des filets (2-0, 26e). Le rouleau compresseur était en marche quand Kevin De Bruyne centrait vers la gauche de la surface. À la réception, Benjamin Mendy marquait d'une reprise en première intention (3-0, 41e).

En seconde période, Manchester City ne calmait pas ses ardeurs. Riyad Mahrez transmettait sur la droite de la surface à Kyle Walker qui trouvait Gabriel Jesus dos au but. Le Brésilien décalait au point de penalty Ferran Torres qui inscrivait aussi un but (4-0, 67e). En pleine forme, Riyad Mahrez s'offrait même un triplé suite à un bon centre de Phil Foden côté gauche vers le second poteau. De la tête, l'ancien joueur de Leicester inscrivait son premier triplé depuis décembre 2015 en Premier League (5-0, 69e). Il évoluait alors avec les Foxes. Pas rassasié, il débordait sur la droite et lançait Kevin De Bruyne dont le centre vers la surface trouvait Gabriel Jesus. Ce dernier butait sur Bailey Peacock-Farrell qui détournait toutefois dans ses propres buts, mais cette réalisation était refusée pour un hors-jeu du buteur brésilien de Manchester City (76e). Belle prestation de l'équipe de Pep Guardiola qui s'impose donc 5-0 et remonte à la 8e place à six points de Liverpool leader provisoire (avec un match de retard sur les Reds).

Le classement de la Premier League