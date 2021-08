OGCN-OM : plusieurs Marseillais risquent de grosses sanctions !

La suite après cette publicité

L’image du football français en a pris un sale coup et aujourd’hui, chacun cherche à se renvoyer la patate chaude. Dimanche soir, le choc entre Nice et l’Olympique de Marseille a été le théâtre de scènes surréalistes et lamentables alors que la Ligue 1 célébrait le retour des supporters dans les stades. Agressés par une partie du public de l'Allianz Riviera venue sur la pelouse pour découdre, les Phocéens n’ont pas voulu terminer la rencontre et attendent désormais des sanctions à l’égard de ses individus et du club azuréen.

L’OM l’a dit et répété, ses joueurs n’avaient aucune intention de revenir sur la pelouse étant donné que leur sécurité n’était pas assurée. De son côté, le Gym estime que les Marseillais ne sont pas tout blancs dans cette affaire et son président, Jean-Pierre Rivère, a carrément accusé Dimitri Payet et d’autres Phocéens d’avoir provoqué l’envahissement du terrain. Des propos qui n’ont pas manqué de provoquer un tollé. Sauf que l’OM n’est pas serein.

En effet, alors que les deux clubs ont été convoqués par la LFP, RMC Sport indique que les Olympiens redoutent une grosse sanction pour Payet. La raison ? Même si le Réunionnais a bien été victime d’un jet de bouteille, les images le montrant renvoyer deux bouteilles en direction de la tribune niçoise dans la foulée pourraient lui coûter cher. Et pour l’OM, ce serait un coup dur car Payet réalise un excellent début de saison (3 buts inscrits en 2 matches).

Payet sanctionné malgré tout ?

Payet n’est toutefois pas le seul membre du club marseillais à pouvoir craindre le pire. Alvaro Gonzalez risque lui aussi d’être suspendu. Au coeur de la mêlée, l’Espagnol a clairement été filmé en train d’invectiver le public niçois après le jet de bouteille sur Payet. L’ancien pensionnaire de Villarreal a ensuite été écarté, mais il est revenu à la charge alors que Dante et Luan Peres tentaient de le maîtriser. Enfin, l’Olympien qui devrait prendre le plus cher se nomme Pablo Fernandez.

Inconnu du grand public, Fernandez est l’homme du staff phocéen que tout le monde a vu asséner un énorme coup de poing à un supporter niçois tombé KO sur la pelouse. Et L’Équipe révèle que le préparateur physique marseillais est digne du clan Sampaoli. À l’instar du coach phocéen, Fernandez est décrit comme un personnage caractériel. Le quotidien sportif explique en effet que cet homme avait déjà failli se battre avec plusieurs joueurs de l’OM le printemps dernier, dont Valère Germain. Et pour expliquer son coup porté dimanche soir, Fernandez aurait été perturbé par un drame personnel. Pas sûr que cela suffise à atténuer sa sanction, d’autant que le supporter frappé était toujours à l’hôpital hier.