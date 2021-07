Les 4 raisons qui ont poussé Romelu Lukaku à dire non à Chelsea, José Mourinho fait trembler toute l'Italie

La suite après cette publicité

Les 4 raisons du refus de Lukaku à Chelsea

Chelsea a tenté de faire revenir Romelu Lukaku. Mais l'attaquant belge a refusé. Ce matin, La Gazzetta dello Sport se penche sur les raisons de ce "non". Surtout que l'offre des Blues était démentielle. On parle d'un salaire compris entre 10 et 15 M€ par an. Selon le média au papier rose, Lukaku a choisi de rester à l'Inter, car il est reconnaissant envers le club italien qui l'a mis au sommet dans la hiérarchie des meilleurs attaquants du monde depuis 2019. Surtout, il a le sentiment d'être aimé à Milan par les supporters du club. Il a aussi toujours à l'esprit son mauvais passage à Chelsea en début de carrière et la dureté des tabloïds anglais. Enfin, le Belge a un rêve fou : remporter un nouveau Scudetto, mais cette fois-ci sans Antonio Conte. Pour prouver à toute la Serie A que la saison dernière n'était pas un accident.

Mourinho fait peur à l'Italie

La prochaine saison du championnat italien promet d'être relevée. Entre l'Inter, le Milan ou encore la Juventus, le titre va être disputé. Mais il faudra aussi compter sur l'AS Roma, selon le Corriere dello Sport. Et ceci grâce à un homme : José Mourinho. Le nouveau coach romain fait l'unanimité auprès de ses joueurs, qui semblent le suivre les yeux fermés. Ce qui «fait peur à tout le monde» en Italie, notamment aux cadors du championnat. Le Special One veut une équipe agressive et qui ne lâche rien, à l'image de cette bagarre générale à la fin du match amical entre Porto et la Roma. Le style Mourinho avec du caractère. Le Special One est bel et bien de retour !

MU et Solskjaer sous pression

C'est la panique à Manchester United. Hier, les Red Devils ont annoncé dans un communiqué que plusieurs de leurs joueurs avaient été détectés positifs à la Covid-19. Le match de préparation contre Preston North End a ainsi été annulé et les positifs et cas contacts ont été mis à l'isolement, comme le rapporte le Manchester Evening News. Un coup d'arrêt dans cette préparation qui doit mener Ole Gunnar Solskjaer et ses hommes vers la conquête du titre cette saison. En effet, le Daily Mirror rapporte les propos du Norvégien ces derniers jours qui est bien conscient qu'avec les arrivées de Raphaël Varane et Jadon Sancho, l'obligation de remporter le titre va commencer à se faire sentir. La pression sera forte cette saison à Old Trafford.