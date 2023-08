AC Milan : les premiers mots de Yunus Musah

Il est enfin arrivé. Pisté depuis de nombreuses semaines comme étant le remplaçant de Sandro Tonali, parti à Newcastle contre 70 millions d’euros, Yunus Musah a enfin posé ses valises du côté de l’AC Milan. L’international américain de 20 ans viendra apporter son explosivité et sa fraîcheur dans un entrejeu milanais également orphelin d’Ismaël Bennacer, gravement blessé pour plusieurs mois.

Fier d’être arrivé en Lombardie après une expérience enrichissante à Valence, Musah s’est exprimé sur son arrivée du côté de San-Siro : «Je suis très heureux. Ma bouche me fera mal à cause de mon sourire. Je veux remercier tout le monde. Je dois comprendre ce qui s’est passé. Il y a tellement de joueurs milanais que j’ai vraiment aimés comme Seedorf, Pato, Ronaldinho… Mon frère est fan de Milan, donc je suis Milan pour ça. Le maillot numéro 80 ? C’était parmi les gratuits. Je me souviens qu’il utilisait c’est Ronaldinho : porter son maillot sera très spécial. J’ai parlé avec Gattuso de Milan quand nous étions ensemble à Valence. Il m’a dit en plaisantant que peut-être un jour j’y jouerais… et regarde maintenant.» Voilà des paroles qui devraient faire plaire aux tifosi rossoneri.