RB Leipzig : ça bouge autour de Christopher Nkunku

Dans les prochains mois, l'actualité du mercato du RB Leipzig pourrait s'agiter sur un dossier auquel les fans de club allemand ne s'attendent pas nécessairement : celui de Christopher Nkunku (23 ans, contrat jusqu'en 2023). Arrivé durant l'été 2019 en provenance du Paris Saint-Germain contre une somme avoisinant les 13 M€, l'international Espoirs s'est imposé comme un élément important de l'animation offensive du dauphin de Bundesliga. Ces deux dernières saisons, il a prouvé qu'il était capable d'être décisif dans des matches à enjeu (Bayern Munich, Bayer Leverkusen..) et ce, quel que soit son statut (titulaire ou remplaçant).

Une efficacité intéressante avec notamment 11 buts et 20 passes décisives réalisés en 52 matches de Bundesliga. Ses performances, saluées en interne, ne sont pas passées inaperçues. Son entraîneur, Julian Nagelsmann, ne tarit d'ailleurs pas d'éloges à son égard, comme il y a quinze jours en conférence de presse d'avant-match face à Liverpool : « après avoir quitté Paris pour nous rejoindre, il (Christopher Nkunku) a fait une première partie de saison extraordinaire. Il a marqué une dizaine de buts et a délivré plusieurs passes décisives. Puis sa deuxième partie de saison a été moins bonne. Il a été blessé, il n'a pas été constant dans ses performances. Mais il a énormément de talent. C'est un grand joueur qui est très rapide. Il aime jouer, il est bon dans les finitions et il est bon pour délivrer la dernière passe. »

Désormais représenté par Pini Zahavi

Ses prestations ont éveillé la curiosité du gratin européen et donc suscité des intérêts concrets, qui se sont manifestés sous différentes formes : appels, supervisions notamment. Et en l'état, c'est de l'Angleterre que pourrait venir l'offensive majeure. Ole Gunnar Solskjær n'a pas attendu sa période parisienne pour apprécier le profil de Nkunku. L'entraîneur mancunien a récemment analysé le profil du jeune Français. Les retours sur son sérieux et son état d'esprit ont été appréciés par le Norvégien. Arsenal et Tottenham ont également supervisé le joueur formé au PSG. Un intérêt qui ne s'est, pour le moment, pas matérialisé par une offre.

Dans ce dossier, la position de Leipzig est claire et connue. Il ne sera vendu qu'à son juste prix. Mais en cas de proposition concrète qui lui permettrait de faire une plus-value intéressante, quelle serait la réaction des décideurs allemands ? Christopher Nkunku dispose également d'un nouvel d'un atout et pas des moindres. Il se nomme Pini Zahavi. L'agent, qui représente également Neymar ou David Alaba, et qui sera sans doute l'un des acteurs majeurs du prochain mercato d'été, s'est récemment attaché les services de l'ancien Parisien. L'influent agent, dont on connaît également sa proximité avec le nouveau dirigeant du FC Barcelone, a échangé avec Juan Laporta sur le dossier du Français. Le super agent s'active sur tous les fronts, puisque selon nos informations, il a entamé des discussions avec Puma pour tenter de lui obtenir un contrat de sponsoring important.