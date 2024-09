Bayern Munich : l’incroyable prise de pouvoir d’Aleksandar Pavlović

C’est ce qu’on appelle une belle surprise. Dans une saison 2023/2024 morose où le Bayern Munich a terminé troisième de Bundesliga et a vu le Bayer Leverkusen se saisir du titre, une rare satisfaction était notable, l’éclosion d’Aleksandar Pavlović. Précieux dans l’entrejeu, le milieu de terrain ratisse, crée, frappe, dribble et apporte ce dont a besoin le Rekordmeister à l’instant T. Profitant de blessure pour doucement prendre une place dans le groupe bavarois, il disputait 25 matches pour 2 buts et 2 offrandes la saison dernière et s’installait doucement comme titulaire. Il aurait même pu disputer l’Euro 2024, mais avait été finalement forfait après une infection aux amygdales.

Pour la saison 2024/2025, les cartes étaient rebattues dans l’entrejeu et la position d’Aleksandar Pavlović fragilisée. Avec le replacement de Joshua Kimmich du poste de latéral droit à celui de milieu de terrain et le recrutement de Joao Palhinha en provenance de Fulham pour 51 millions d’euros, la concurrence était renforcée surtout que Konrad Laimer et Leon Goretzka sont également là. Pourtant, c’est bien Aleksandar Pavlović qui joue aux côtés de Joshua Kimmich la majorité du temps et on s’interroge même en Bavière sur la pertinence d’avoir recruté Joao Palhinha.

Bientôt une référence mondiale ?

À l’exception d’une rencontre contre l’Holstein Kiel où il a été laissé au repos en vue de la Ligue des Champions, Aleksandar Pavlović a débuté tous les autres matches à l’image du choc de ce samedi contre le Bayer Leverkusen (1-1). Un match où il a été sensationnel dans l’entrejeu et où il a permis au Bayern Munich de nettement dominer les débats. S’il provoque le corner qui amène le but de Robert Andrich, il s’est toutefois largement fait pardonner en égalisant d’une demi-volée exceptionnelle. «Je me suis juste dit : maintenant je vais frapper ! Et ça a bien marché», a-t-il déclaré aprés la rencontre.

Son coach Vincent Kompany a lui été très élogieux au moment d’évoquer sa pépite de 20 ans. Il a surtout mis en avant l’état d’esprit d’Aleksandar Pavlović après la partie : «c’est un jeune joueur très talentueux. Il joue avec beaucoup de maturité. Nous le soutenons lorsqu’il fait une erreur et l’encourageons lorsqu’il joue bien. J’espère qu’il deviendra un milieu de terrain de premier plan, non seulement en Allemagne, mais aussi dans le monde.» Pour le moment sur le bon chemin Aleksandar Pavlović a pris une avance importante sur la concurrence à son poste. Complet et capable de tout faire avec un volume de jeu élevé, Aleksandar Pavlović est en train de mettre tout le monde d’accord en Bavière. Une première conquête avant de s’attaquer au monde du football ?