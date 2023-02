Barça : Pedri pourrait manquer le Clásico

La suite après cette publicité

Xavi accumule les mauvaises nouvelles. Après avoir déjà perdu Ousmane Dembélé et Sergio Busquets sur blessure, le technicien catalan va désormais devoir se passer de Pedri pendant plusieurs semaines. L’Espagnol de 20 ans, sorti prématurément sur blessure ce jeudi, à l’occasion du 16e de finale aller d’Europa League face à Manchester United, devrait manquer un mois de compétition.

Selon AS, le Golden Boy 2021 souffre d’une blessure au rectus femoris de la cuisse droite, et devrait ainsi manquer le match retour face à Manchester United, le 23 février. Sa présence pour le Clásico en Liga, le 19 mars prochain, est également plus que compromise. Plusieurs tests devraient être effectués ce vendredi pour établir un diagnostic plus précis de l’étendue de sa blessure.

