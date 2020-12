Chelsea : Petr Cech va reprendre du service

Une retraite pas si tranquille. Après avoir officiellement rangé les gants, Petr Cech est entré dans le staff de Chelsea, avant de faire son retour dans l'effectif. Le portier de 38 ans a ainsi été inscrit sur la liste des joueurs éligibles pour la Premier League et pourrait à tout moment être appelé à la rescousse dans les buts londoniens.

Le Tchèque pourrait même remettre les gants à l'occasion d'un match de la réserve des Blues. Selon The Athletic, il en sera contraint car l'habituel gardien, Lucas Bergstrom, a déjà joué ce week-end avec les U-18, et que Karlo Ziger est retenu dans la bulle sanitaire du groupe professionnel. On devrait donc assister au retour d'une légende dans une cage.