Lille : les raisons de l'altercation entre Hatem Ben Arfa et Jocelyn Gourvennec

Le match nul entre le LOSC et Bordeaux pourrait laisser des traces chez les Dogues. Quelques instants après le résultat nul et vierge face à la lanterne rouge bordelaise (0-0), le capitaine du LOSC, José Fonte reconnaissait déjà des tensions entre les joueurs après la rencontre. «C’était tendu dans le vestiaire, C’est une situation normale de tension. Tout le monde veut gagner, avoir du succès. On parlera aussi demain matin pour voir ce qu’on peut faire de mieux (...) Bordeaux, c’est passé, on ne peut plus rien faire», déclarait le Portugais en zone mixte après la rencontre.

Et selon les dernières informations de TF1 ce dimanche, confirmée par plusieurs médias locaux, une vive altercation a eu lieu samedi soir entre le milieu offensif du LOSC, Hatem Ben Arfa, et son entraîneur, Jocelyn Gourvennec. Le joueur formé à l'Olympique Lyonnais s'en serait pris à un coéquipier, avant une discussion musclée avec son coach. RMC Sport ajoute également «qu'un comportement inapproprié a été constaté et que cela a été réglé en interne».

Ben Arfa agacé de son temps de jeu ?

Si les détails de cette altercation n'ont pas encore fuité, le faible temps de jeu d'Hatem Ben Arfa, depuis son arrivé à Lille en janvier dernier, pourrait être la raison des tensions avec Gourvennec. Alors qu'il est entré en jeu à la 78e minute, HBA n'a été aligné en tant que titulaire qu'à quatre reprises depuis le début de la saison, pour un total de 303 minutes de jeu disputées en Ligue 1, avec une seule passe décisive à noter, contre le PSG.

Si Hatem Ben Arfa semble avoir dépassé les limites, Jocelyn Gourvennec a préféré retenir les problèmes dans le jeu à l'issue de la rencontre. «On a eu un jeu imprécis et on a manqué de spontanéité, même si on a mis la pression. On manque d'efficacité, c'est notre problème. C'est une contre-performance, car on doit faire mieux que ça face au 20e. C'est un accroc, il faudra qu'on récupère ces points perdus ailleurs pour terminer plus haut», a-t-il expliqué.