Tottenham fonce sur Brennan Johnson

La fin du mercato estival approche et les clubs de Premier League s’activent pour ajuster leur effectif. À l’image de Tottenham, qui réalise un très bon début de saison malgré la perte d’Harry Kane, parti au Bayern Munich. Si pour l’instant, les Spurs font confiance au trio Heung-min Son - Richarlison - Dejan Kulusevski, juste devant un James Maddison déjà performant, il se pourrait que les Londoniens décident de s’offrir une pépite de Nottingham Forrest.

The Evening Standard rapporte en effet que Tottenham devrait faire une offre dans les prochains jours pour Brennan Johnson, jeune attaquant de 22 ans seulement. Auteur de 8 buts et 3 passes décisives la saison dernière en Premier League, le Gallois plaît à Ange Postecoglou. Capable d’évoluer sur les ailes comme dans l’axe, Johnson pourrait parfaitement s’incorporer au sein de l’écurie londonienne. Cela dit, Nottingham est gourmand et demanderait plus de 50 M€ pour lâcher sa promesse, qui était récemment courtisé par Brentford ainsi que Chelsea. Reste à savoir si les Spurs mettront autant d’argent sur un joueur pas certain d’être titulaire…