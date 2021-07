Real Madrid : Martin Ødegaard et Isco ont pris leur décision

Changement en vue dans l'entrejeu du Real Madrid. Marca assure en une ce jeudi qu'un nouveau feuilleton Martin Ødegaard (22 ans) se dessine au sein de la Casa Blanca. Comme nous vous l'expliquions un peu plus tôt dans la semaine, les doutes de la direction merengue au sujet des intentions de l'international norvégien (30 sélections, 1 but) se confirment sérieusement.

Le meneur de jeu ne se sent pas franchement désiré par les pensionnaires du Santiago Bernabeu, sachant qu'il est toujours derrière Toni Kroos et Luka Modric dans la hiérarchie au milieu, et souhaiterait aller voir ailleurs cet été. Sky Sports expliquait ce mercredi qu'Arsenal, où il a terminé la saison passée en prêt, serait intéressé par son retour. Un intérêt visiblement réciproque.

Pour eux, les choses sont claires

Le natif de Drammen n'est pas le seul milieu à avoir des envies d'ailleurs. Isco (29 ans), lui aussi, espère pouvoir claquer la porte d'ici la fin du mercato. Il sait, lui aussi, qu'il n'est pas amené à jouer les premiers rôles dans le club de la capitale et se cherche, selon ABC, un point de chute, où il pourra trouver davantage de continuité et de temps de jeu. Là aussi, Arsenal est intéressé, comme d'autres clubs de Premier League et l'AC Milan, d'après le quotidien espagnol.

Le Real Madrid, pas mécontent de pouvoir économiser son salaire (13 M€ brut par an), a fixé son prix de départ à 20 M€, à un an de la fin de son contrat. À la recherche de liquidités pour combler ses énormes pertes, le Real Madrid se permettra-t-il de laisser filer les deux hommes cet été ? Aux dernières nouvelles en Espagne, aucun joueur n'était déclaré intransférable par la direction. Un vent de changement vous disait-on.