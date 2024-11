Le PSG frappe un grand coup contre l’Atlético de Madrid

Après trois matches de phase de championnat de Ligue des Champions, le PSG est déjà au pied du mur. Il faut dire qu’en début de compétition, la bande à Luis Enrique était attendue au tournant, surtout après le départ de Kylian Mbappé. Mais rien ne s’est passé comme prévu si bien que le PSG n’est classé qu’au 19e rang du championnat de la Ligue des Champions après une victoire poussive face à Girona, une défaite face à Arsenal (2-0) et un nul calamiteux face au PSV Eindhoven au Parc. C’est dire si ce match face à une équipe de l’Atlético de Madrid en plein doute revêt une importance capitale pour Paris.

La suite après cette publicité

Et pour ce choc au sommet franco-espagnol, on s’attend à une rencontre particulièrement animée. Pour profiter de ce PSG-Atlético de Madrid, le site de paris sportifs Parions Sport en Ligne vous propose de doubler votre 1er pari, jusqu’à 90€ de bonus et 10€ offert avec le code FM10**.

Parmi les différents paris proposés par Parions Sport, voici trois cotes*** intéressantes que nous avons sélectionnées pour profiter de cette offre exceptionnelle :

La suite après cette publicité

Le PSG l’emporte face à l’Atlético de Madrid, cote à 1,72

En difficulté, le PSG va devoir trouver ce supplément d’âme pour se défaire de l’Atlético de Madrid. Dans ce premier affrontement de l’histoire entre les deux équipes, Paris a les faveurs des pronostics, et ce, même si la bande à Luis Enrique ne brille pas vraiment en C1. C’est également le cas des Colchoneros qui restent sur deux défaites de rang, dont une face au LOSC de Bruno Genesio. Une équipe que le PSG avait largement dominée en début de saison (3-1). Le champion de France en titre, qui reste sur deux victoires consécutives en L1, a toutes les clés en main pour battre la bande à Antoine Griezmann.

Ousmane Dembelé marque et le PSG gagne, cote à 4,70

Depuis le départ de Kylian Mbappé, c’est Ousmane Dembelé qui est censé être le facteur X du PSG. Si le champion du Monde 2018 tient ce rang en Ligue 1, il se montre incroyablement maladroit en Ligue des Champions. Une fois encore et face à une formation qu’il connaît bien pour l’avoir affronté à plusieurs reprises en Liga du temps où il évoluait au FC Barcelone, Dembelé voudra sûrement faire taire ses détracteurs et montrer enfin qu’il peut régler la mire, lui qui a été décisif lors de ses 6 derniers matchs en Ligue 1 (4 buts, 3 passes décisives), soit la meilleure série de sa carrière en première division. Un but d’Ousmane Dembelé associé à une victoire du PSG est coté à 4,70.

La suite après cette publicité

Le PSG bat l’Atlético de Madrid 3-0, cote à 11,50

L’attaque du PSG est capable de tout depuis le début de la saison. Mais pour l’instant, il manque ce déclic, celui-là même qui peut faire basculer Paris du bon côté offensivement. Face à une défense de l’Atlético de Madrid qui a pris l’eau face au Benfica (4-0) puis face au LOSC (3-1), l’armada offensive parisienne devrait se régaler devant la lenteur de l’arrière-garde madrilène, loin d’être irréprochable depuis le début de la saison en C1 et qui a encaissé plus de buts en trois matches de Ligue des Champions (8) qu’en 12 matches de Liga (7). On imagine bien une large victoire 3-0 du PSG. La cote est folle et séduira les plus audacieux d’entre vous !

Parions Sport en Ligne vous offre actuellement un 1er pari doublé, jusqu’à 90€ de bonus et 10€ offert avec le code FM10 ! Un bon plan PARIONS SPORT EN LIGNE idéal pour parier sur ce PSG-Atlético, et ce, sans prendre de risques !

La suite après cette publicité

Pour l’obtenir, inscrivez-vous sur Parions Sport en Ligne, utilisez le code "FM10" pour profiter de 10€ en crédits de jeu.

Comment en profiter :

Vous avez le droit jusqu’à 90 € en crédits de jeu en vous inscrivant sur PARIONS SPORT EN LIGNE.

Réalisez votre 1er dépôt puis placer votre 1er pari. L’intégralité du montant de votre 1er pari (avant son résultat) sera crédité sur votre compte joueur dans la limite de 90€ maximum et sous la forme de crédits de jeu. Misez par exemple votre premier pari de 90€ sur une victoire 3-0 du PSG face à l’Atlético de Madrid, cotée à 11,50 pour tenter de gagner 1035€. Vous recevrez 90€ de crédits de jeu, que votre pari soit gagnant ou perdant.

(** offre valable pour toute première inscription)

(*** cotes soumises à variations)