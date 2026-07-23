Nancy : Patrick Ouotro va signer au CS Maritimo

À 20 ans, Patrick Ouotro s’apprête à prendre un nouveau départ. Auteur de 4 buts et 1 assist en 22 matches toutes compétitions confondues avec l’AS Nancy Lorraine, l’attaquant ivoirien a tapé dans l’œil d’une écurie de première division portugaise.

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Selon nos informations, Ouotro va rejoindre le Club Sport Maritimo. Il va signer un contrat longue durée en faveur du club basé à Funchal à Madère. Une nouvelle aventure pour l’ancien joueur de Strasbourg qui va pouvoir apporter toutes ses qualités.