OM : qui est Derek Cornelius, la recrue surprise venue tout droit de Suède ?

L’été est loin d’être terminé pour l’Olympique de Marseille. Depuis l’ouverture du marché des transferts dans l’Hexagone, l’OM est incontestablement l’un des clubs les plus actifs. Profitant pleinement de la hype autour de l’arrivée de Roberto De Zerbi, coach en vogue sur le Vieux Continent au regard de son incroyable parcours à Brighton et officialisé courant mai sur le banc phocéen, la direction olympienne n’a pas hésité à mettre la main à la poche pour se renforcer sur toutes les lignes avec des éléments séduits à l’idée de travailler sous les ordres du technicien italien. Si Lilian Brassier, Mason Greenwood, Ismaël Koné et Pierre-Emile Højbjerg ont d’ores et déjà gagné les rangs phocéens, deux autres joueurs s’apprêtent à rallier la Canebière.

Tandis que Valentin Carboni, considérée comme l’une des belles promesses de la Serie A cet été en vertu de sa saison probante du côté de Monza, est appelé à venir gonfler l’effectif de Roberto de Zerbi dans les prochains jours, c’est également le cas pour Derek Cornelius dont l’arrivée est imminente. En vue de compléter l’arrière-garde olympienne, le duo Pablo Longoria-Medhi Benatia a surpris son monde en allant prospecter en Suède pour dénicher la perle rare. Et c’est du côté de Malmö que le board marseillais s’est tourné afin d’obtenir le transfert du défenseur de 26 ans. Après avoir conclu un accord avec le principal concerné, les discussions ont évolué dans le bon sens avec l’actuel leader d’Allsvenskan (D1 suédoise) au point que les deux formations s’entendent sur une indemnité de transfert avoisinant les 4 M€.

Un défenseur qui a la bougeotte !

Sauf revirement de situation, Derek Cornelius posera prochainement ses valises en France dans l’anonymat le plus total. Car oui, l’Olympique de Marseille s’est montré bien inspiré en misant sur le Canadien, encore inconnu au bataillon, du moins dans l’Hexagone. Natif d’Ajax au Canada, Derek Cornelius a fait ses classes de l’autre côté de l’Atlantique en se familiarisant avec le monde du ballon rond au Spartacus SC puis à l’Unionville-Milliken SC. En 2014, il tente l’aventure en Europe en gagnant l’Allemagne et l’équipe U19 du VfB Lübeck avant de peaufiner sa progression au VfR Neumünster en Oberliga (équivalent de la 5e division allemande). Par la suite, le principal concerné s’essayera pendant deux saisons en Serbie avec le Javor Ivanjica avant d’opter pour un retour au bercail.

Au Canada, ses débuts encourageants avec les Withecaps de Vancouver (Major League Soccer), conjugués à ses performances sous le maillot de la sélection U20 canadienne au tournoi de Toulon lors de l’édition 2018, lui ouvrent les portes de la sélection nationale avec laquelle il connaît sa première cap lors d’une rencontre contre les Îles Vierges comptant pour les éliminatoires de la Gold Cup en 2019. Si entre-temps, l’international canadien (26 sélections) est retourné en Europe, d’abord en prêt au Panetolikos FC (Grèce) avant d’être transféré à Malmö en décembre 2022, Cornelius s’est récemment distingué avec les Canucks en disputant à la Copa América 2024 aux côtés d’Ismaël Koné, autre recrue estivale phocéenne. Défenseur central de métier, Derek Cornelius est considéré comme une référence à son poste en Suède. Doté d’une bonne lecture du jeu et d’une grande capacité d’anticipation, le Canadien de 26 ans est un joueur rapide et puissant.

Derek Cornelius jouit d’une très belle cote en Suède

Dur sur l’homme, la sentinelle des Himmelsblått (surnom donné aux joueurs de Malmö) excelle également dans le jeu aérien du haut de son 1,88m et sa qualité de relance est louée en Scandinavie. Grand artisan du sacre national de Malmö l’an passé, il devrait trouver sa place dans la rotation de Roberto De Zerbi en faisant office de doublure à Lilian Brassier, quitte à supplanter l’ancien Brestois s’il parvient à s’attirer les faveurs du coach transalpin. Si Derek Cornelius va devoir s’adapter au championnat de France, son ancien partenaire à Malmön, Mahamé Siby, estime qu’il dispose des qualités suffisantes pour faire son trou dans l’Hexagone. «Sur le terrain, c’est un gagnant, un guerrier qui ne lâche rien. Un chien, quoi. En plus, vu son parcours, il a un profil revanchard. Il fait partie de ces nouveaux défenseurs : il a une super relance, est technique, rapide et puissant, tout en étant humble et à l’écoute. Malmö était contant de l’avoir sur le terrain. Comme moi, il était un peu le chouchou des supporters», a indiqué le Français de 28 ans, nouveau joueur de Martigues lors d’un entretien exclusif au quotidien La Provence. Avec Derek Cornelius, l’effectif marseillais prendra un peu plus l’accent canadien.