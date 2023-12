Commission de discipline : Jean-Clair Todibo et Rassoul Ndiaye prennent très cher

La commission de discipline de la Ligue de Football a communiqué comme tous les mercredis, le dernier de l’année civile 2023, son verdict sur les différents incidents concernant les rencontres de Ligue 1 et Ligue 2, cette fois pour les 16e et 17e journées de Ligue 1, avant la trêve hivernale donc. La haute instance du ballon rond tricolore n’a pas épargné les joueurs expulsés : quatre matches de suspension (dont un en sursis) pour le Havrais Rassoul Ndiaye et trois (dont un en sursis) pour son coéquipier Samuel Grandsir, impliqué dans une bagarre avec le Niçois Jean-Clair Todibo.

Ce dernier a également été lourdement sanctionné avec trois rencontres fermes à passer dans les tribunes. Le défenseur croate Dejan Lovren, ayant écopé un rouge à domicile contre Nantes (1-0), ratera les deux prochaines échéances de l’OL. Enfin, la police des terrains a également eu du travail ce mercredi soir puisqu’elle a décidé de sanctionner des groupes de supporters du Paris Saint-Germain et de l’Olympique de Marseille pour «usage d’engins pyrotechniques, utilisation de laser et expressions orales constatées», avec les fermetures respectives du virage Nord et de la tribune Auteuil pour certains groupes d’ultras.

Réunie le 21 décembre 2023, la Commission de Discipline de la LFP a pris les décisions suivantes :

EXCLUSIONS

LIGUE 1 UBER EATS

Trois matchs de suspension ferme et un match avec sursis

Rassoul NDIAYE (Havre AC)

Trois matchs de suspension ferme

Jean-Clair TODIBO (OGC Nice)

Deux matchs de suspension ferme et un match avec sursis

Maximilien CAUFRIEZ (Clermont Foot 63)

Samuel GRANDSIR (Havre AC)

Dejan LOVREN (Olympique Lyonnais)

Un match de suspension ferme et un match avec sursis

Aleksandr GOLOVIN (AS Monaco)

Un match ferme à la suite d’un troisième avertissement dans une période incluant 10 rencontres de compétition officielle (Ligue 1 Uber Eats, Coupe de France, Trophée des Champions) ou par révocation du sursis. La sanction prendra effet à partir du mardi 26 décembre 2023 à 0h00.

Melvin BARD (OGC Nice)

Lilian BRASSIER (Stade Brestois 29)

Logan COSTA (Toulouse FC)

DANTE (OGC Nice)

Thomas FOKET (Stade de Reims)

Pascal GASTIEN (entraîneur, Clermont Foot 63)

Benjamin MENDY (FC Lorient)

Lucas PERRIN (RC Strasbourg Alsace)

Téji SAVANIER (Montpellier Hérault SC)

Alidu SEIDU (Clermont Foot 63)

Isaak TOURÉ (FC Lorient)

Mathieu UDOL (FC Metz)

LIGUE 2 BKT

Un match de suspension ferme et un match avec sursis

Maxime CHANOT (AC Ajaccio)

19e journée de Ligue 2 BKT : Paris FC – QRM du 19 décembre 2023

Exclusion de M. David MOULIN, entraîneur des gardiens de QRM

Deux matchs de suspension ferme.

Un match ferme à la suite d’un troisième avertissement dans une période incluant 10 rencontres de compétition officielle (Ligue 2 BKT, Coupe de France, Trophée des Champions) ou par révocation du sursis. La sanction prendra effet à partir du mardi 26 décembre 2023 à 0h00.

Anthony BRIANÇON (AS Saint-Étienne)

Sessi D’ALMEIDA (Pau FC)

Hugo GAMBOR (USL Dunkerque)

Opa SANGANTÉ (USL Dunkerque)

Gustavo SANGARÉ (QRM)

Kalidou SIDIBÉ (EA Guingamp)

INCIDENTS

LIGUE 2 BKT

17e journée de Ligue 2 BKT : Angers SCO – Grenoble Foot 38 du 5 décembre 2023

Comportement de M. Laurent BOISSIER, directeur sportif d’Angers SCO

Un match de suspension ferme.

POLICE DES TERRAINS

LIGUE 1 UBER EATS

10e journée de Ligue 1 Uber Eats : Olympique de Marseille – Olympique Lyonnais du 6 décembre 2023

Comportement des supporters de l’Olympique de Marseille : usage d’engins pyrotechniques, utilisation de laser et expressions orales constatées

Fermeture pour un match ferme des espaces dédiés aux groupes des « Fanatics », « MTP », et « CA OM » situés dans la tribune Nord de l’Orange Vélodrome et amende ferme de 5 000 €.

15e journée de Ligue 1 Uber Eats : Paris Saint-Germain – FC Nantes du 9 décembre 2023

Comportement des supporters du Paris Saint-Germain : usage d’engins pyrotechniques, utilisation de laser et expressions orales constatées

Fermeture pour deux matchs ferme des espaces dédiés aux groupes « LCC », « BERIZ », « UP », « PARIAS » et « K-SOCE TEAM » situés dans la tribune Auteuil du Parc des Princes.

La décision prend effet à partir du mardi 23 janvier 2024.

LIGUE 2 BKT

17e journée de Ligue 2 BKT : AS Saint-Étienne – EA Guingamp

Comportement des supporters de l’AS Saint-Étienne : usage d’engins pyrotechniques

Fermeture pour deux matchs ferme dont un par révocation du sursis la tribune Jean Snella du stade Geoffroy-Guichard.

18e journée de Ligue 2 BKT : SC Bastia – QRM du 16 décembre 2023

Comportement des supporters du SC Bastia : propos racistes envers le corps arbitral ayant entraîné une interruption momentanée de la rencontre, usage d’engins pyrotechniques et jet d’un pétard sur l’aire de jeu

Au regard de la gravité des faits, la Commission de Discipline de la LFP décide de mettre le dossier en instruction.

La décision sera rendue à l’issue de la séance du mercredi 17 janvier 2024, à 18h00, au cours de laquelle l’instructeur remettra son rapport.

La prochaine réunion de la Commission de Discipline aura lieu le mercredi 10 janvier 2024 à 18h00.