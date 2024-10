Liga : Las Palmas remporte une précieuse victoire face à Valence

Avant d’activer le mode Ligue des champions demain, plusieurs rencontres étaient au menu ce lundi soir dans divers championnats. En Espagne, le FC Valence affrontait Las Palmas pour le compte de la dixième journée de Liga. Une rencontre déjà capitale pour les deux formations qui étaient en bas du classement. En effet, le club ché était 19e avec 6 points au compteur. De son côté, Las Palmas était dernier avec seulement 3 petits points pris. Autant dire qu’il y avait urgence pour les uns comme pour les autres.

Et c’est Valence qui a planté la première banderille à la 14e minute grâce à Pepelu, qui a envoyé le ballon dans la lucarne de Cillessen (1-0, 14e). Ce dernier a dû multiplier les arrêts et aussi compter sur ses coéquipiers pour éviter d’encaisser d’autres buts. Les efforts de tout le monde ont fini par payer et Las Palmas a égalisé grâce à Alex Muñoz (1-1, 44e). Puis, Las Palmas a pris l’avantage grâce à Fabio Silva (1-2, 53e) et Alberto Moleiro (1-3, 84e). Malgré la réduction du score de Valence par l’intermédiaire de César Tarrega (2-3, 90e+4), Las Palmas a remporté la partie. Ce qui lui permet de passer devant Valence, à la différence de buts, au classement, même si les deux équipes sont toutes les deux à 6 points.