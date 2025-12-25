AC Milan : Adrien Rabiot encense Mike Maignan

Adrien Rabiot n’a pas caché l’importance capitale de Mike Maignan dans le projet de l’AC Milan. Dans un entretien accordé à Sky Italia, le milieu français a insisté sur le caractère quasiment irremplaçable du gardien des Rossoneri : « on a besoin de Mike, c’est lui qui décide des matchs. Des gardiens comme lui sont rares dans le football. » Proche du portier tricolore, Rabiot révèle même que Maignan avait tenté de le convaincre de rejoindre Milan il y a plusieurs années. Aujourd’hui capitaine, Maignan bénéficie d’un immense respect dans le vestiaire : « aucun joueur ne souhaite le voir quitter l’équipe. Il a la confiance et le respect de tous, tout le monde l’apprécie car c’est quelqu’un d’authentique. »

Alors que la question de sa prolongation reste encore en suspens, Rabiot espère clairement voir Maignan poursuivre l’aventure lombarde. « En tant que joueur de l’AC Milan, j’espère évidemment qu’il restera car il est difficile à remplacer », affirme-t-il, soulignant aussi son poids dans l’histoire récente du club. Le Français rappelle l’impact direct du gardien sur les résultats : « on a vu en début de saison ce dont il est capable, comment il peut faire basculer un match. »