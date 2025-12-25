Menu Rechercher
Commenter
Serie A

AC Milan : Adrien Rabiot encense Mike Maignan

Par Allan Brevi
1 min.
Adrien Rabiot à l'AC Milan @Maxppp

Adrien Rabiot n’a pas caché l’importance capitale de Mike Maignan dans le projet de l’AC Milan. Dans un entretien accordé à Sky Italia, le milieu français a insisté sur le caractère quasiment irremplaçable du gardien des Rossoneri : « on a besoin de Mike, c’est lui qui décide des matchs. Des gardiens comme lui sont rares dans le football. » Proche du portier tricolore, Rabiot révèle même que Maignan avait tenté de le convaincre de rejoindre Milan il y a plusieurs années. Aujourd’hui capitaine, Maignan bénéficie d’un immense respect dans le vestiaire : « aucun joueur ne souhaite le voir quitter l’équipe. Il a la confiance et le respect de tous, tout le monde l’apprécie car c’est quelqu’un d’authentique. »

La suite après cette publicité

Alors que la question de sa prolongation reste encore en suspens, Rabiot espère clairement voir Maignan poursuivre l’aventure lombarde. « En tant que joueur de l’AC Milan, j’espère évidemment qu’il restera car il est difficile à remplacer », affirme-t-il, soulignant aussi son poids dans l’histoire récente du club. Le Français rappelle l’impact direct du gardien sur les résultats : « on a vu en début de saison ce dont il est capable, comment il peut faire basculer un match. »

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Serie A
Milan
Adrien Rabiot
Mike Maignan

En savoir plus sur

Serie A Serie A
Milan Logo AC Milan
Adrien Rabiot Adrien Rabiot
Mike Maignan Mike Maignan
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier