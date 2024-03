Une star du Top 14 défie Kylian Mbappé sur 100m

Kylian Mbappé est l’un des joueurs de foot les plus rapides qu’il existe. Contre la Real Sociedad, l’attaquant du PSG a fait parler de lui pour son doublé, pour son accolade avec Luis Enrique, mais aussi par sa pointe de vitesse. Le capitaine du soir a été flashé à 33 km/h, ce qui équivaut à 10,9 secondes sur 100 mètres. Une vitesse impressionnante, à un peu plus d’une seconde du record du monde d’Usain Bolt, qui a beaucoup fait réagir sur les réseaux sociaux. Et notamment Madosh Tambwe, ailier de l’UBB (Union Bordeaux Bègles). Le Sud-africain aimerait défier le Français sur 100 mètres.

« J’ai couru le 100 mètres en 10"61. Courir sur une piste, c’est différent. Kylian Mbappé, on fait la course pour tester? » s’est-il amusé sur X. La course pourrait devenir drôle à regarder entre deux profils totalement opposés. Il y a toutefois peu de chances que l’international français accepte le défi.