PSG : Angel Di Maria a accepté de baisser son salaire

En négociation depuis quelques mois, le PSG a enfin officialisé la prolongation d’Angel Di Maria. L’Argentin a prolongé son contrat jusqu’en 2022. En décembre dernier déjà, le club et le joueur s’étaient mis d’accord sur la durée de la prolongation. Il ne restait plus qu’à convaincre l’ancien joueur du Real Madrid d’accepter une baisse de salaire.

Selon les informations de l’Équipe, Di Maria (33 ans) a accepté de baisser son salaire pour prolonger avec le PSG. L’attaquant argentin et sa famille se sentent bien à Paris et il a donc souhaité faire les efforts nécessaires pour rester une année de plus en France. D'autant plus que l'arrivée de Pochettino l'a conforté dans son choix. Après son aventure au PSG, Di Maria devrait retourner en Argentine finir sa carrière.