Layvin Kurzawa se moque de Kylian Mbappé

Tout juste arrivé au Persib Bandung (Indonésie), Layvin Kurzawa n’oublie pas ses anciens amis du vestiaire parisien. Alors que Kylian Mbappé vient d’obtenir son permis de conduire, à l’âge de 27 ans, le latéral gauche français en a profité pour vanner le Madrilène.

« Enfin », a ainsi écrit l’ancien coéquipier de Mbappé au Paris Saint-Germain, avec plusieurs emojis. Du chambrage bon enfant entre deux joueurs qui s’entendaient particulièrement bien lors de leur aventure parisienne.