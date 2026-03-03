Menu Rechercher
Layvin Kurzawa se moque de Kylian Mbappé

Kylian Mbappé @Maxppp

Tout juste arrivé au Persib Bandung (Indonésie), Layvin Kurzawa n’oublie pas ses anciens amis du vestiaire parisien. Alors que Kylian Mbappé vient d’obtenir son permis de conduire, à l’âge de 27 ans, le latéral gauche français en a profité pour vanner le Madrilène.

Instant Foot ⚽️
Layvin Kurzawa vanne Kylian Mbappe sur Snapchat ! 😭😭

« Enfin 😚😂😂😂 »
Instant Foot ⚽️
Kylian Mbappé a été aperçu au volant d'une voiture ! 🚗

Permis validé ? 👀
« Enfin », a ainsi écrit l’ancien coéquipier de Mbappé au Paris Saint-Germain, avec plusieurs emojis. Du chambrage bon enfant entre deux joueurs qui s’entendaient particulièrement bien lors de leur aventure parisienne.

