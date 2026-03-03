Liga
Layvin Kurzawa se moque de Kylian Mbappé
Tout juste arrivé au Persib Bandung (Indonésie), Layvin Kurzawa n’oublie pas ses anciens amis du vestiaire parisien. Alors que Kylian Mbappé vient d’obtenir son permis de conduire, à l’âge de 27 ans, le latéral gauche français en a profité pour vanner le Madrilène.
Layvin Kurzawa vanne Kylian Mbappe sur Snapchat ! 😭😭Voir sur X
« Enfin 😚😂😂😂 »
« Enfin », a ainsi écrit l’ancien coéquipier de Mbappé au Paris Saint-Germain, avec plusieurs emojis. Du chambrage bon enfant entre deux joueurs qui s’entendaient particulièrement bien lors de leur aventure parisienne.
