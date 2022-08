Premier League : dans un match de folie, Manchester City arrache un point à Newcastle

Un vrai match à l'anglaise, avec une ambiance dingue, un scénario de folie, un rythme effréné, un engagement dont raffolent les amoureux du ballon au Royaume de Sa Majesté et des occasions à gogo. Voilà le spectacle qu'ont offert Newcastle et Manchester City aux chanceux présents à Saint James' Park ce dimanche. Dans le cadre de la 3ème journée de Premier League, les Toons des anciens de Ligue 1 que sont Botman, Guimarães et Saint-Maximin, ont longtemps pensé pouvoir déjà faire chuter les Sky Blues. Mais les hommes de Pep Guardiola, avec Silva mais sans Mahrez au coup d'envoi, ont rappelé qu'ils n'étaient pas doubles champions d'Angleterre en titre pour rien. Ils ont certes été plus que bousculés par de valeureux Magpies, mais sont repartis du nord-est du pays avec un point dans leurs valises (3-3).

Dès la première incursion des Noir et Blanc dans le camp de City (1e), on a senti des joueurs locaux plus motivés que jamais et un stade chaud bouillant, bien décidés à faire vivre un après-midi compliqué aux Cityzens. Mais pas de quoi déstabiliser Man City, qui a rapidement pris les devants grâce à Gündoğan, servi par Bernardo Silva après un joli numéro balle au pied (0-1, 5e). Du moins dans un premier temps. Newcastle aurait pu couler, mais les joueurs d'Eddie Howe ont répondu de la meilleure des manières. Ils ont petit à petit intensifié la pression autour des buts d'Ederson. Sous l'impulsion d'un Saint-Maximin intenable sur son aile gauche et mis en échec par le portier brésilien (24e), les occasions se sont multipliées.

Saint-Maximin incontrôlable

Almiron, oublié au point de penalty et idéalement servi après un bon travail du Frenchy, a totalement dévissé (18e). Puis le manque de présence dans la surface a fini par être comblé. Le Paraguayen a d'abord repris un centre plongeant de Saint-Maximin avec un peu de réussite pour égaliser (1-1, 29e), avant que Wilson ne donne l'avantage aux siens sur une nouvelle offrande de l'ancien Niçois, auteur d'un nouveau rush dont il a le secret (2-1, 39e). Sans la vigilance de Cancelo, Almiron aurait même pu s'offrir un doublé quelques secondes avant après une sortie hasardeuse d'Ederson (38e). Dans le même temps, Pope s'est lui montré impeccable dans ses buts devant De Bruyne (10e, 20e), Foden (16e) ou encore Rodri (43e), alors qu'Haaland ne semblait pas dans le bon tempo.

Les visiteurs, qui ont vu Aké se blesser assez tôt (21e), sont passés par toutes les émotions après la pause. Haaland a d'abord vu Pope dévier sa frappe sur le poteau (52e), avant que Trippier ne fasse le break d'un bijou sur coup franc (3-1, 54e). Mais le Cyborg, chahuté par le public de St James' Park, a permis à City de réduire le score en renard des surfaces (3-2, 60e). Le gardien de Newcastle, qui venait encore de faire des miracles face à Dias (60e) et Haaland (62e), a fini par s'incliner de nouveau face à Silva, après une inspiration de KDB (3-3, 64e).

City a poussé, Pope taille patron

Une nouvelle réalisation ayant jeté un gros froid dans les travées de l'enceinte du Tyneside. Cela n'a pas non plus perturbé les 22 acteurs, même si les Sky Blues ont repris le contrôle du ballon et ainsi accentué la pression sur la défense des Toons. Cette dernière a eu chaud, surtout que Trippier a vu la VAR lui annuler son carton rouge (76e). Mais elle a tenu bon, notamment grâce au raté d'Haaland (76e) et à Pope (87e). Les deux formations restent invaincues en ce début de saison 2022-2023. Newcastle enchaîne un deuxième nul, là où il s'agit du premier accroc pour Man City, dont la dernière défaite à l'extérieur en championnat remonte au 15 août 2021, à Tottenham, mais qui laisse Arsenal seul en tête du classement.