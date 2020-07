PL : Manchester City inquiété par Bournemouth, Tottenham se relance

Mission Europe ou mission maintien dans cette 36e journée de Premier League. Le maintien d'abord avec Bournemouth qui devait se frotter à Manchester City pour essayer de prendre des points cruciaux, eux qui étaient 18e au classement au coup d'envoi. Les hommes de Pep Guardiola, pourtant libérés de tout enjeu en cette fin de saison, n'ont pas facilité la tâche des Cherries. C'est en effet avec sérieux que les Cityzens ont attaqué cette rencontre en parvenant à mener tranquillement 2 buts à 0 à la mi-temps grâce à des réalisations de David Silva et Gabriel Jesus. Une victoire pas si calme : King réduit la marque à la 59e minute, mais finalement signalé hors-jeu pour quelques millimètres. Avant que Brooks marque en fin de match.

La course à l'Europe maintenant où Tottenham se relance. À Newcastle, les Spurs ont eux assuré l'essentiel et la victoire grâce au 11e but cette saison de Heung-Min Son. Les hommes de Jose Mourinho se font rejoindre aux alentours de l'heure de jeu par une sublime frappe du gauche de Ritchie. La réaction ne s'est pas faite attendre : à peine 4 minutes plus tard, Bergjwin trouve parfaitement Harry Kane qui redonne l'avantage aux Spurs d'une belle tête, son 200e but en club. Un 201e but viendra en fin de match pour sceller la victoire londonienne. 8e au coup d'envoi, ils sont désormais 7e, à un point de la 6e place de Wolverhampton. Un point sépare les deux écuries car les Spurs profitent de la contre-performance des Wolves, accrochés à Burnley. Ouvrant le score par une belle reprise de volée de Jimenez à la 76e minute, les Loups ont été douché par un penalty généreux transformé par Wood à la 90e+6.

Le classement de Premier League

Les résultats des matchs de 19h :

Manchester City 2 - 1 Bournemouth : D. Silva (6e), G. Jesus (39e); Brooks (88e)

Burnley 1 - 1 Wolverhampton : Wood (90e+6, s.p.) pour Burnley et Jimenez (76e) pour Wolverhampton

Newcastle 1 - 3 Tottenham : Ritchie (56e) pour Newcastle ; Son (27e), Kane (60e et 89e) pour Tottenham