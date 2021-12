AS Monaco : les joueurs surpris par le départ de Niko Kovac

Il ne manque, certes, que l'officialisation mais cela ne semble désormais plus faire le moindre doute. Selon les informations de RMC Sport et du quotidien L'Equipe, Niko Kovac n'est plus l'entraineur de l'AS Monaco. Une décision aussi soudaine que surprenante que les dirigeants monégasques justifieraient notamment par une politique de management douteuse du technicien croate. Une fin de mandat précipitée qui a d'ailleurs surpris le groupe. Réunis en début d'après-midi, les Asémistes se sont entraînés normalement aux côtés de leur coach sans jamais avoir ce sentiment de «dernière» comme indique RMC Sport.

Pas officiellement avertis du départ de leur entraineur, les joueurs, pour la plupart, ont donc appris le départ de ce dernier via les réseaux sociaux et sont logiquement apparus surpris, eux qui pointent actuellement à la sixième place du championnat de France. Quoi qu'il en soit, le club du Rocher s'apprête à entamer un nouveau chapitre de son histoire et ce sans Kovac mais peut-être avec Philippe Clement (47 ans), aujourd'hui à la tête du FC Bruges qui semble, selon nos informations, tenir la corde pour prendre la suite.