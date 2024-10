BL : Holstein Kiel accroche le Bayer Leverkusen, Dortmund s’incline contre l’Union Berlin

En ce moment, tout roule pour le Bayer Leverkusen. Après une saison 2023-2024 mémorable, les hommes de Xabi Alonso sont repartis sur les mêmes bases et impressionnent. Invaincus depuis le 31 août et la deuxième journée de Bundesliga contre Leipzig (4-3), ces derniers enchaînent les bons résultats. Après un nul sur la pelouse du Bayern Munich le week-end dernier (1-1), les coéquipiers de Victor Boniface ont dompté l’AC Milan ce mardi en Ligue des Champions (1-0). En pleine bourre, le B04 avait largement les armes pour enchaîner ce samedi face à Holstein Kiel. Bon dernier au coup d’envoi, le promu ne s’attendait sûrement à pas grand-chose ce samedi face au champion d’Allemagne en titre. En seulement 8 minutes, la logique a très vite été respectée avec l’ouverture du score de Boniface (4e), avant que Jonas Hofmann ne double la mise (2-0, 8e). En difficulté, les visiteurs auraient même pu boire le calice jusqu’à la lie, mais le but du doublé a été refusé à Boniface pour une position de hors-jeu. Pour autant, Kiel a continué d’y croire et a réduit l’écart juste avant la pause grâce à une réalisation de Max Geschwill (2-1, 45+5e). Bien plus incisif au retour des vestiaires malgré la nette domination du Bayer, Holstein Kiel a même égalisé grâce à un penalty converti par Jan-Fiete Arp (2-2, 69e).

Habitué à renverser la vapeur dans les ultimes instants d’une rencontre, Leverkusen n’y est pas parvenu cette fois et a dû se contenter du point du nul. Un point qui empêche Leverkusen de rester au contact du Bayern Munich et qui permet à Holstein Kiel de ne plus être la lanterne rouge de l’autre côté du Rhin. Ce samedi en Bundesliga, il n’était pas bon d’être une formation allemande invaincue en Ligue des Champions. Car, dans le même temps, le Borussia Dortmund s’est incliné sur la pelouse de l’Union Berlin. La réduction de l’écart de Julian Ryerson face à son ancien club n’aura pas suffi (2-1, 62e). Avec cette défaite, leur deuxième de la saison en championnat, le BVB stagne à la septième place et voit son adversaire du jour le dépasser au classement. Dans le même temps, Fribourg s’est imposé sur la pelouse de Werder Brême grâce au but tardif du Japonais Ritsu Doan (0-1, 75e). Avec ce succès, les Breisgau-Brasilianer grimpent à la troisième place. Pour finir, Wolfsburg s’est régalé sur la pelouse de Bochum. Alors que Tomas a ouvert le score après un superbe service de l’extérieur du pied de Mohamed Amoura (21e), Jonas Wind a doublé la mise juste avant la pause. Et même après la réduction de l’écart de l’ancien flop de Monaco, Myron Boadu, Wolfsburg n’a pas tremblé et Wind a parachevé le succès des hommes en vert en transformant un penalty en deux temps (1-3, 88e).

Les résultats du multiplex de 15h30 :

Union Berlin 2-1 Borussia Dortmund : Vogt (s.p., 26e), Vertessen (45e) / Ryerson (62e)

Bayer Leverkusen 2-2 Holstein Kiel : Boniface (4e), Hofmann (8e) / Geschwill (45+5e), Arp (69e)

Bochum 1-3 Wolfsburg : Boadu (72e) / Tomas (21e), Wind (37e, 88e)

Werder Brême 0-1 Fribourg : Doan (75e)