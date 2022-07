Coupe d'Allemagne : le Bayer 04 et Cologne éliminés d'entrée !

Après les qualifications de Stuttgart et du Borussia Dortmund vendredi soir et de Bochum plus tôt dans l'après-midi, le premier tour de la Coupe d'Allemagne se poursuivait ce samedi avec les entrées en lice deux autres équipes de Bundesliga, le Bayer Leverkusen et Cologne. Tout comme les Boucs, le B04 a été piégé d'entrée par Elversberg, pensionnaire de troisième division outre-Rhin.

Malgré des buts de Hlozek (5e), Aranguiz (30e) et Schick (89e), les hommes de Gerardo Seoane ont été surpris par une D3 joueuse et efficace (6 tirs cadrés, 4 buts). De leur côté, les Colonais sont également tombés dans le piège de la magie de la coupe, éliminés par Regensburg (2-2, 4 t.a.b. à 3), actuel leader de la D2 allemande. Le onze du bouc s'est incliné à la séance de tirs au but et devra pleinement se concentrer sur le championnat et les barrages pour la Ligue Europa Conference.