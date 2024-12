Manchester United : l’infernal malaise Alejandro Garnacho

Marcus Rashford. Ces derniers jours, la presse britannique n’a que ce nom-là à la bouche. Il faut dire que l’Anglais a été écarté par Ruben Amorim le week-end dernier à l’occasion du derby de Manchester face à City. Mais il n’était pas le seul joueur des Red Devils à ne pas avoir été intégré au groupe convoqué par le technicien portugais. En effet, un certain Alejandro Garnacho manquait également à l’appel. Rapidement, l’ancien entraîneur du Sporting CP avait expliqué ses choix. « Nous essayons d’évaluer tout : l’entraînement, la performance, le jeu, l’engagement avec les coéquipiers, la motivation des coéquipiers. Tout est en jeu lorsque nous analysons et essayons de choisir les joueurs. Voilà donc ma sélection. Simple.» Sauf que pour l’Argentin de 20 ans, ce n’était pas aussi simple que cela.

Une mise à l’écart qui questionne

En effet, le Daily Mail a révélé qu’il est soupçonné d’être la taupe du vestiaire mancunien, puisque des informations concernant les choix d’Amorim ont fuité dans la presse à la veille du match face à Manchester City. Outre Amad Diallo, Garnacho a été entendu par son coach pour savoir si les fuites venaient de lui. Ce qu’il a visiblement nié. De retour à l’entraînement en début de semaine, il a pu répondre aux attentes d’Amorim, qui a précisé publiquement hier en conférence de presse que son absence n’avait rien à voir avec des questions de discipline. «Il nous reste un entraînement, mais c’est la même situation pour tous les autres joueurs. S’ils (Garnacho et Rashford) s’entraînent bien, je dois faire un choix. On verra à la fin de l’entraînement.»

Concernant l’Argentin, il a précisé : «il s’est très bien entraîné. Il semble un peu en colère contre moi et c’est parfait. J’étais très, très heureux parce que j’aurais réagi de la même manière. Il est prêt pour ce match.» Contrairement à Marcus Rashford, qui n’est pas présent dans le groupe, Garnacho est bien du voyage à Londres pour affronter Tottenham en Carabao Cup ce soir à 21 heures. Un match très important pour le joueur de 20 ans, qui joue gros selon le Manchester Evening News. «Malgré toutes les discussions autour de Rashford ces derniers jours, il est facile d’oublier que Garnacho est dans le même bateau. Il a également été écarté de l’équipe du derby et a dû s’entraîner à Carrington dimanche matin.»

Un départ n’est pas exclu

Le MEN ajoute : «Garnacho a plutôt bien joué cette saison, avec huit buts et quatre passes décisives qui lui permettent de réaliser son meilleur début de saison à ce jour. Il sera fascinant de voir comment Amorim envisage de réintégrer les deux joueurs dans l’équipe après sa décision du week-end dernier (…) Garnacho aura toujours un avenir à long terme au club s’il se bat pour montrer à l’entraîneur principal qu’il peut s’intégrer dans ses plans, sur et en dehors du terrain.» Tout n’est donc pas encore perdu pour le footballeur sous contrat jusqu’au 30 juin 2028 à Man U. Malgré tout, la direction mancunienne se pose des questions le concernant. Récemment, Sky Germany et certains médias anglais ont indiqué qu’il ne figure pas dans la liste des intouchables d’Amorim et de Manchester United.

En cas de bonne offre, la porte s’ouvrira pour lui. Pourtant, il colle parfaitement au type de joueurs sur lesquels la direction compte s’appuyer dans le futur, à savoir des jeunes à fort potentiel. Malgré cela, MU n’exclut pas de s’en séparer. D’ailleurs, un club est déjà prêt à l’accueillir. En effet, l’Atlético de Madrid suit de près son cas, assure le Daily Mail. Un club que le joueur connaît très bien puisqu’il a passé 5 ans au sein de l’académie des Colchoneros avant son transfert à MU. Les Madrilènes comptent sur Diego Simeone pour convaincre son compatriote. El Cholo avait déjà fait le coup l’été dernier avec Julian Alvaréz et Manchester City. Les pensionnaires d’Old Trafford sont prévenus.