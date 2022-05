Real Madrid - Levante : les compositions officielles

En clôture de la 36e journée de Liga, le Real Madrid accueille Levante au stade Santiago Bernabeu (un match à suivre sur notre site, coup d'envoi 21h30). Déjà champions pour la 35e fois, les Madrilènes sont en pleine préparation pour la finale de Ligue des champions, le 28 mai prochain face à Liverpool. En face, Levante, dernier du championnat avec 29 points, lutte pour sa survie. Le club de la banlieue de Valence doit gagner ses trois derniers matches pour espérer obtenir un maintien miraculeux.

Mais pour cette rencontre, Carlo Ancelotti, après avoir fait tourner à l'Atlético, remet les cadres. Benzema et Vinicius reviennent sur le front de l'attaque, tout comme Mendy et Nacho derrière. Au milieu, Kroos débute sur le banc au profit de Modric. Côté Levante, Alessio Lisci effectue quelques changements après la victoire face à la Real Sociedad avec notamment les titularisations de Melero au milieu et celles de Postigo et Caceres derrière.

Les compositions officielles :

Real Madrid : Courtois - Vazquez, Vallejo, Nacho, Mendy – Valverde, Camavinga, Modric - Rodrygo, Benzema, Vinicius Jr.

Levante : Cardenas - Miramon, Postigo, Caceres, Rober Pier, Son - Pepelu, Radoja, Melero - Dani Gomez, Morales.