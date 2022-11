League Cup : Bruno Fernandes et Manchester United renversent Aston Villa

L'heure des retrouvailles. Dans le cadre du troisième tour de la Coupe de la ligue anglaise, Manchester United croisait le fer avec Aston Villa ce jeudi à 21 heures. Après l'élimination d'Arsenal, Tottenham et Chelsea, les Red Devils voulaient éviter de passer à la trappe contre des Villains désormais entraînés par Unai Emery et tombeurs de cette même formation mancunienne le week-end dernier.

La suite après cette publicité

Sur la pelouse d'Old Trafford, les coéquipiers de Fred débutaient bien cette rencontre, sans se montrer particulièrement dangereux. Au terme d'un premier acte sans relief (6 tirs dont 1 cadré au total), les deux formations rentraient, ainsi, dos à dos. Au retour des vestiaires, Watkins débloquait finalement la situation (0-1, 48e). Un avantage de courte durée pour les visiteurs puisque Martial égalisait dans la foulée (1-1, 49e). Prêt à jouer un nouveau mauvais coup aux Red Devils, Aston Villa repartait à l'attaque et était récompensait quand le malheureux Dalot trompait son propre gardien (1-2, 61e). Dos au mur, United renversait, malgré tout, cette partie grâce à trois nouvelles réalisations signées Rashford, Fernandes, très actif en seconde période, et McTominay. Grâce à ce succès arraché, Manchester United prend sa revanche face à la bande d'Unai Emery et se qualifie au tour suivant.

Les compositions officielles au coup d'envoi

Le XI de Manchester United

Le XI d'Aston Villa