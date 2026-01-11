Chelsea veut faire un autre sale coup à Strasbourg

C’est tendu entre Chelsea et Strasbourg depuis le départ de Liam Rosenior à Londres. « Le transfert de Liam Rosenior marque une étape supplémentaire, humiliante, dans l’asservissement du Racing à Chelsea (…) Chaque contorsion supplémentaire de Marc Keller, chaque minute de plus passée à la tête du club est une insulte au formidable travail réalisé avant 2023. Ce qui avait été vu par beaucoup comme une outrance en septembre dernier ressemble de plus en plus à un conseil avisé : il faut partir. Maintenant », lançait cette semaine la Fédération des supporters de Strasbourg.

« Je ne fais sans doute pas tout bien mais je le répète : je ne regrette pas mes choix (sur la multipropriété). Et je voudrais qu’on retrouve une Meinau unie. Il y a la multipropriété mais notre responsabilité était de transformer ça en opportunité avec un nouvel entraîneur », répliquait le président du Racing Mark Keller dans un entretien accordé au quotidien L’Equipe. Et voilà qu’en Amérique du Sud, on dévoile de nouvelles informations sur les plans de BlueCo avec l’écurie alsacienne…

Un départ précipité ?

Le vaisseau mère, Chelsea, serait ainsi sur le point de briser un prêt, comme l’indique le journal Olé. Les Blues ne sont pas satisfaits de la situation de Kendry Paez (18 ans) à Strasbourg, et pensent déjà à le faire revenir. Arrivé l’été dernier, l’Equatorien peine à s’imposer en Ligue 1, avec 14 matchs joués - dont seulement 4 en tant que titulaire - pour un petit but, et un rôle assez anecdotique. Il y aurait aussi quelques soucis de comportement et d’attitude, et Chelsea estime désormais que Strasbourg n’est pas le meilleur endroit pour que Paez poursuive sa progression.

L’arrivée de Gary O’Neil sur le banc de touche de La Meinau pourrait cependant changer les choses et redistribuer les cartes, mais si la situation du joueur reste la même à la fin du mois, tout indique que Chelsea coupera court à l’aventure alsacienne de Kendry Paez. Certes, l’Equatorien n’est pas un joueur majeur du RCSA aujourd’hui, mais c’est un joueur qui, une fois son adaptation terminée, aurait sûrement pu être utile…