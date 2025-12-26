Strasbourg : Kendry Paez est au fond du trou

Après Andrey Santos et Dorde Petrovic la saison dernière, Strasbourg espérait encore trouver son bonheur dans le prêt. Le Racing a obtenu cet été celui du phénomène équatorien Kendry Paez, appelé à devenir l’une des nouvelles stars du football sud-américain. Mais pour le moment en tout cas, le milieu offensif équatorien en reste au stade de la promesse.

Depuis son arrivée au mois de juillet, la greffe tarde à prendre pour le gaucher de 18 ans. Paez n’a marqué qu’un but en 13 rencontres de Ligue 1, et son entraîneur Liam Rosenior n’en a jamais vraiment fait un élément central de son équipe (il n’a jamais joué un match entier depuis le début de saison). Ces dernières semaines, son statut s’est même encore fragilisé, puisqu’il était resté sur le banc en C4 puis en Coupe de France.

Son hygiène de vie pose question

Une situation complexe qui ne doit pas faire sourire du côté de Londres, où ce prêt à Strasbourg avait été perçu comme un sas de formation accéléré. L’objectif était de lui permettre de vivre une première saison pleine en Europe, avant de possiblement intégrer l’effectif de Chelsea la saison prochaine. Ce vendredi, L’Équipe s’interroge pourtant sur la possibilité de voir le joueur terminer la saison en France.

Malgré quelques étincelles, mais très séquentielles, le joueur n’arrive pas à se mettre dans le rythme des rencontres de Ligue 1, et son hygiène de vie ne serait pas non plus optimale d’après le quotidien français. Son arrivée aurait suscité certaines craintes en interne l’été dernier, lesquelles sont en train de se confirmer aujourd’hui. Pour rappel, Chelsea avait acheté le joueur 10 M€ à l’Independiente del Valle, alors âgé de 15 ans. Il est encore lié aux Blues jusqu’en 2033.