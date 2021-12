Stade Rennais : Bruno "Pep" Genesio juge son surnom

Entraîneur de l'équipe première de l'Olympique Lyonnais avant de rejoindre le Stade Rennais, Bruno Genesio est depuis surnommé «Pep Genesio», en référence à Guardiola après une victoire étincelante des Gones sur la pelouse de Manchester City en Ligue des champions (2-1, 19 septembre 2018 ndlr). Un surnom popularisé par Jérôme Rothen sur les ondes de RMC et désormais repris par de nombreux supporters et observateurs du football. Dans un entretien accordé à So Foot, l'actuel coach du Stade Rennais est d'ailleurs revenu sur cette comparaison qui ne manque pas de faire sourire : «au début, ça m'a énervé, puis j'ai fini par trouver ça marrant», a ainsi reconnu Bruno Genesio. «J'espère malgré tout que Guardiola ne se fait pas appeler 'Bruno' à Manchester. Plus sérieusement, c'est un mec que j'adore. Pour moi, c'est le meilleur».

Déjà interrogé à ce sujet en février 2019 par un journaliste espagnol, l'ancien technicien de l'OL avait demandé du recul par rapport à ce surnom : ce serait un peu prétentieux de dire que ma manière d’entraîner ressemble à celle de Pep Guardiola. Une chose est sûre, nommé en mars dernier sur le banc rennais, le Rhodanien de naissance séduit par le jeu proposé et le SRFC présente un bilan comptable étincelant. Dauphin du PSG en Ligue 1 et d'ores et déjà qualifié pour les huitièmes de finale de la Conference League, le club breton n'en finit plus de surprendre et «Pep Genesio» n'y est clairement pas pour rien...