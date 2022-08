Philipp Lahm boycotte la Coupe du monde au Qatar

Interrogé dans les colonnes de Kicker, Philipp Lahm ancien capitaine de la Nationalmannschaft et vainqueur de la coupe du monde 2014 au Brésil, refuse de faire partie de la délégation pour accompagner l'équipe d'Allemagne pour la coupe du monde au Qatar. La raison est simple : il n'accepte pas la violation des droits de l'Homme dans l'organisation de cette compétition. « Je ne fais pas partie de la délégation et je n'ai pas l'intention de faire le voyage en tant que supporter. Je préfère rester chez moi. Les droits de l’homme doivent jouer un rôle plus important dans l’attribution des compétitions. »

Dans la construction des stades, Amnesty International parle de milliers de morts liées aux conditions de travail inhumaines sur les chantiers. Selon l'ancien joueur du Bayern Munich de 38 ans : « Cela ne devrait plus se reproduire à l’avenir. Les droits de l’homme, la taille du pays… tout cela n’a semble-t-il pas été pris en compte. » Dans le groupe E, l'Allemagne affrontera l'Espagne, le Costa Rica et le Japon.