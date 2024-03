La Juventus compte lâcher Paul Pogba

Hier, le ciel est tombé sur la tête de Paul Pogba. Le footballeur de 30 ans a été suspendu 4 ans à la suite d’un contrôle antidopage positif effectué en septembre 2023. Un coup dur pour La Pioche, déterminée à se battre pour laver son honneur et continuer à exercer son métier. Silencieuse jusqu’à présent, la Juventus a pris acte de cette décision, même si elle attend d’en savoir plus concernant l’appel du joueur.

Mais pour le Corriere dello Sport comme la Gazzetta dello Sport ce vendredi, les Bianconeri vont tout faire pour mettre un terme au contrat du footballeur français. Outre sportivement, où son apport a été quasi nul depuis son retour à Turin, les Italiens sont aussi prêts à se séparer d’un élément qui coûte cher. Pogba, qui a le plus gros salaire de l’équipe (12 millions d’euros bruts par an), ne touche que 2000 euros par mois depuis sa mise à l’écart. Mais si jamais il venait à résilier son bail, qui court actuellement jusqu’en 2026, la Vieille Dame économiserait entre 30 et 33 millions d’euros. La Gazzetta dello Sport précise que les patrons de la Juve vont bientôt entamer les discussions pour rompre son contrat. Ils attendent d’être fixés sur la décision finale du TAS. Mais dans l’idée, une rupture interviendrait au plus tard cet été. Affaire à suivre…