LdC : le PSG défiera Manchester City en demi-finales

Le dernier carré de cette Ligue des Champions 2020/21 est connu ! Ce mercredi soir, le Real Madrid et Manchester City ont décroché leur billet pour les demi-finales de la plus prestigieuse des compétitions européennes, et rejoignent donc le Paris Saint-Germain et Chelsea.

La suite après cette publicité

Justement, dans deux semaines, le club de la capitale française accueillera les Citizens pour le match aller, tandis que les Merengues recevront l'équipe de Thomas Tuchel. La semaine suivante, les équipes se retrouveront pour la manche retour et une place en finale.

Les affiches des demies (aller les 27-28 avril, retour les 4-5 mai) :