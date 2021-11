L'Angleterre s'émerveille devant son éternel sauveur Cristiano Ronaldo, un Dybala record rend hommage à Michel Platini

La suite après cette publicité

CR7, mode sauveur activé

Monsieur Ligue des Champions a encore frappé hier soir. Dans le temps additionnel, Cristiano Ronaldo, auteur d'un doublé, a permis à Manchester United d'arracher le nul 2-2 face à l'Atalanta. Tous les tabloïds anglais s'émerveillent ce matin devant l'éternel sauveur Cristiano Ronaldo. «Ron et seulement lui», écrit par exemple le Manchester Evening News. Metrosport fait dans le jeu de mot, «Ronbelievable »peut-on lire. On se passe de la traduction, vous aurez compris à quel point CR7 a été une fois de plus incroyable. Le Daily Mail met le Portugais pour la troisième fois à l'honneur cette saison en rééditant la même Une avec le même titre. «Ronnie à la rescousse, partie 3». Le quintuple ballon d'or a frappé à 5 reprises en 4 matchs de Ligue des Champions cette saison, avec 3 buts clutchs. Face à Villarreal pour donner la victoire aux siens, face à l'Atalanta pour le but de la victoire et encore face à cette même Dea hier pour arracher l'égalisation. Tout simplement monstrueux.

Un Paulo Dybala record

La Juventus a validé son ticket pour les 8ème de finale de la Ligue des Champions en s'important 4--2 face au Zénith. Une belle soirée pour Paulo Dybala, auteur d'un doublé et qui a au passage dépassé un certain Michel Platini au classement des buteurs de la Juve en Ligue des Champions. «Dybala à la Platini», écrit le Corirere dello sport. L'Argentin lui a rendu hommage en imitant sa célébration, comme l’avait fait Platini lors de la finale de la coupe intercontinentale en 1985 face à Argentinos Juniors. Un joli clin d'oeil.

Le LOSC reprend espoir

Le LOSC a réalisé un bien bel exploit en renversant Séville sur sa pelouse, 2-1. «Douce nuit à Séville», résume le journal L'Equipe. Un but sur penalty de Jonathan David et un autre signé Jonathan Ikoné ont permis aux Dogues de l'emporter et de mettre fin, au passage, à une longue disette de 10 matchs sans victoire dans la compétition. Un premier succès depuis 2012 qui fait un bien fou. Pour Nord Eclair, c'est «mission accomplie». Grâce à cette victoire convaincante dans le jeu et dans l'attitude, les hommes de Jocelyn Gourvennec peuvent croire de nouveau à une qualification en 8ème de finale de la Ligue des Champions.