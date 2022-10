JT Foot Mercato : le futur de Zinédine Zidane s'éclaircit

La suite après cette publicité

Noël Le Graët a tranché entre DD et ZZ

A l'occasion de l'inauguration de sa nouvelle statue au musée Grévin, Zinédine Zidane a confié qu'il allait bientôt reprendre du service. La question désormais est de savoir où rebondira l'entraîneur français, libre depuis son départ du Real Madrid en 2021. Plusieurs options s'offrent à lui si on scrute de plus près le marché des entraîneurs. Un retour chez le club merengue n'est pas à exclure, d'autant que l'actuel coach Carlo Ancelotti a récemment confié qu'il prendrait sa retraite à l'issue de son contrat qui se termine en 2024. La Juventus, où il a également marqué de son empreinte l'histoire du club en tant que joueur, est la deuxième option. Le tacticien italien Massimiliano Allegri est en grand danger après l'élimination en Champions League. Le PSG fait partie des potentielles destinations. Le club français garde toujours à l'idée de réaliser son rêve d'attirer ZZ, même si Christophe Galtier semble aujourd'hui bien en place. Enfin vient l'Equipe de France et ça semble être l'option numéro 1 aux yeux du principal intéressé. Mais cette piste s'est refroidi après les confessions du président Noël Le Graët dans les colonnes du Parisien. «S’il remplit sa mission (l’objectif est une qualification en demi-finale) et souhaite poursuivre après le Mondial, il sera prioritaire. Je ne me verrai pas lui dire alors : votre temps est révolu. Il aura la main. Ce poste lui va comme un gant. » Voilà qui est dit.

Une élimination à double tranchant pour le Barça

C'est bien connu, au-delà de son prestige, la Ligue des Champions est surtout et aussi une compétition lucrative. En se faisant éliminer, le Barça peut tirer une croix sur une certaine enveloppe financière. Un gros manque à gagner pour les Culés qui ont misé sur une qualification en quarts de finale pour équilibrer les comptes, après un mercato très dépensier. De plus sportivement, cette élimination pourrait avoir un impact sur l'image du club. Qui a envie de signer pour un club éliminé tous les ans en Ligue des Champions ? Enfin, l'avenir du coach Xavi pourrait être remis en question. Est-il l'homme de la situation ? En Catalogne, on se serait certainement passé volontiers de toutes ces problématiques...

Ménage XXL à la Juventus

A l'instar du Barça, la Juventus est un monument du football en danger. Dans un groupe pourtant à sa portée, la Vieille Dame va devoir se battre dans un duel à distance avec le Maccabi Haïfa pour accrocher un billet en Europa League. Une terrible désillusion pour le club italien. Et là aussi sportivement, les conséquences risquent d'être terribles et un grand ménage dans l'effectif s'annonce. Ce jeudi, La Gazzetta dello Sport et le Corriere dello Sport ont dressé la liste des joueurs qui partiront cet hiver voir à l'été 2023. Selon le journal au papier rose, Alex Sandro, Juan Cuadrado , Angel Di Maria, Adrien Rabiot et Weston McKennie ne seront plus là l'an prochain. Et dans la catégorie incertitudes, les deux médias transalpins ont cité les noms de Leonardo Bonucci, Moise Kean, Nicolo Fagioli, Federico Gatti, Leandro Paredes et Arkadiusz Milik. Mais le Polonais est bien parti pour rester. Sacré ménage en perspective donc.