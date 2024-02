Ligue 1 : Lille gifle Clermont, Toulouse surprend Reims, Lorient regagne enfin

Suite de la 20e journée de Ligue 1 ce dimanche avec trois rencontres pour un multiplex qui s’annonçait très alléchant. Le LOSC avait l’occasion de faire une très belle opération provisoirement. Si les Dogues parvenaient à l’emporter face à un Clermont en souffrance cette saison, ces derniers pouvaient monter sur le podium de Ligue 1. Pour ce faire, Paulo Fonseca a aligné son équipe-type et pouvait compter sur le support de son public pour aller chercher une victoire a priori aisée.

La suite après cette publicité

Et cette conjecture s’est rapidement confirmée. Inspirés, les Nordistes ouvraient le score grâce à la finition clinique de Jonathan David (1-0, 10e). Mais alors qu’Adam Ounas a touché le poteau, les Clermontois ont pris la marée en encaissant trois autres buts avant la pause avec David s’offrant le doublé pendant que Benjamin André et Edon Zhegrova ont corsé l’addition. Au retour des vestiaires, le LOSC a progressivement levé le pied et s’est contenté de conserver son avantage au score sans sourciller. Avec ce succès rondement mené, Lille remonte à la troisième place tandis que Clermont est la nouvelle lanterne rouge de l’élite.

À lire

Lille ouvre la porte à un départ de Leny Yoro

Lorient se donne de l’air, Toulouse crée la surprise à Reims

Dans le même temps, le Stade de Reims a reçu un TFC encore convalescent. Pourtant, les Pitchounes ont été au top de leur forme lors de la première période au stade Auguste-Delaune. Bien plus incisifs que leurs adversaires lors du premier acte, les coéquipiers de Vincent Sierro ont inscrit trois buts grâce à Jonathan Mawissa Elebi, Shavy Babicka et Thijs Dallinga sur penalty. La réduction de l’écart de Teddy Teuma dès le début de la seconde période n’aura rien changé malgré les meilleures intentions rémoises confirmées par le but tardif de Sergio Akieme, la dernière recrue du mercato rémois. L’escouade de Will Still fait la mauvaise opération et stagne à la septième place de Ligue 1.

La suite après cette publicité

Classement live Ligue 1 Uber Eats # Équipe Pts J DIF G N D BP BC 9 Rennes 28 20 5 7 7 6 30 25 10 Strasbourg 25 20 -5 6 7 7 21 26 11 Le Havre 24 20 -1 5 9 6 23 24 12 Toulouse 20 20 -8 4 8 8 19 27 13 Montpellier 19 20 -5 4 8 8 20 25 14 Nantes 19 20 -11 5 4 11 20 31 15 Lyon 16 19 -14 4 4 11 19 33 16 Metz 16 20 -14 4 4 12 17 31 17 Lorient 16 20 -16 3 7 10 26 42 18 Clermont 15 20 -18 3 6 11 14 32 Voir le classement complet

Pour la dernière rencontre de l’après-midi, Lorient s’est déplacé sur la pelouse du FC Metz. Sous l’impulsion de ses nouvelles recrues, déjà impressionnantes lors de leurs premières apparitions, le club breton s’est donné de l’air en gagnant en Moselle. Parfaitement lancé par leur goleador Mohamed Bamba, les Merlus ont été repris par la réalisation de la recrue Didier Lamkel Zé, bien lancé par Georges Mikautadze (1-1, 22e). Dominatrices, les ouailles de Régis Le Bris ont repris l’ascendant grâce à une autre recrue : Panos Katseris. Cette victoire de Lorient, leur première depuis octobre, leur permet de remonter à la 17e place alors que Metz est le nouveau barragiste en attendant l’Olympico de ce dimanche soir.

Les résultats du multiplex de 15h :

Lille 4-0 Clermont : David (10e, 38e), André (24e), Zhegrova (40e)

Metz 1-2 Lorient : Lamkel Zé (22e) / Bamba (19e), Katseris (58e)

Reims 2-3 Toulouse : Teuma (49e), Akieme (90+1e) / Mawissa Elebi (11e), Babicka (31e), Dallinga (45+3e, s.p.)