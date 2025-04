L’OM insiste pour Wesley Fofana

Après une saison 2023-24 blanche, tout avait idéalement commencé pour Wesley Fofana en 2024-25. Avec 12 titularisations en 13 journées de Premier League avec Chelsea, le roc international retrouvait la plénitude de ses moyens et stabilisait une défense en manque de repères ces derniers mois. Résultat, au soir de la 13e journée, les Blues étaient 2e de Premier League. Malheureusement pour l’ancien Stéphanois, une nouvelle blessure aux ischio-jambiers va le stopper net pour plusieurs mois. Une fin de saison était d’ailleurs envisagée avant que le n°29 ne revienne finalement à la compétition le 9 mars lors d’une victoire face à Leicester (1-0).

Une bonne nouvelle de courte durée puisque le natif de Marseille voyait une fois encore sa saison stoppée nette suite à une nouvelle blessure aux Ischios qui va inciter le club et le joueur à passer sur la table d’opération. «Chelsea peut confirmer que Wesley Fofana a subi aujourd’hui avec succès une opération aux ischio-jambiers. Wesley, 24 ans, a été examiné par des spécialistes cette semaine après une blessure musculaire. Suite à cette évaluation, une intervention chirurgicale a été jugée nécessaire. Le joueur de 24 ans va maintenant commencer sa convalescence et suivre une rééducation avec le personnel médical du club».

Actuellement en convalescence, Wesley Fofana prépare déjà la saison prochaine et piaffe déjà d’impatience. De son côté et du fait des blessures à répétition du joueur, Chelsea songe très sérieusement à s’en séparer. Reste désormais à savoir sous quelles conditions, puisque deux possibilités s’offrir au club londonien, à savoir un prêt ou un transfert définitif. Pour la seconde option, on se dirigerait plus vers le Moyen-Orient, vu le prix demandé par Chelsea qui avait acheté Fofana 81 M€ à Leicester en 2022.

L’OM ne lâche pas Wesley Fofana

D’un autre côté, le double vainqueur de la Ligue des Champions, qui considère toujours l’international tricolore comme l’un des meilleurs à son poste, pourrait être tenté de le prêter afin de juger sur pièces de son retour en forme après son opération. Et quoi de mieux qu’un environnement propice pour remettre Fofana sur de bons rails ? Selon nos informations, l’OM suit toujours le défenseur français de Chelsea et songe à en faire un pilier de sa défense l’an prochain. Un intérêt qui ne date pas d’hier puisque Medhi Benatia a déjà essayé de convaincre Wesley Fofana de le rejoindre durant l’été 2024 comme le principal intéressé l’avait d’ailleurs avoué dans un entretien accordé à Free Foot.

Le directeur sportif du club phocéen, qui a de la suite dans les idées, n’a pas abandonné l’idée faire revenir l’enfant du pays, qui plus est grand fan de l’OM et très intéressé à l’idée de débarquer sur la Canebière. Pour autant, il faudra que Marseille arrache sa qualification pour la prochaine Ligue des Champions. Si la belle victoire 4-1 face à Brest hier a conforté la deuxième place en Ligue 1, il va falloir faire un résultat à Lille dimanche prochain pour aller chercher un billet pour la C1. Enfin, il faudra ensuite se mettre d’accord avec Chelsea, qui n’entend pas forcément prendre en charge une partie du confortable salaire du joueur. Mais le jeu en vaut clairement la chandelle puisque pouvoir disposer d’un tel joueur dans son effectif serait inestimable pour Marseille en proie à de sérieuses difficultés défensives cette saison. Réponse dans les prochaines semaines…