Fabrice Grange s'éloigne de l'OL

Ce mercredi, le DFCO étonnait son monde en officialisant la venue de Grégory Coupet au poste d'entraîneur des gardiens. Un départ de l’OL surprenant (encore un) auquel l’intéressé apportait quelques précisions sur son compte Twitter : «Je suis triste bien sûr de partir de l’OL mais je n’avais plus de contrat et aucune nouvelle de ma direction. Je suis très heureux du challenge que Monsieur Delcourt me propose et aussi très heureux de retrouver quelques potes... »

Et dans la foulée, c’est une autre manœuvre inattendue qui était dévoilée par le journal L’Equipe : Fabrice Grange, entraîneur des gardiens de l'AS Saint-Etienne depuis 2012, allait remplacer Coupet chez l’ennemi juré de l’OL. Une rumeur qui prend du plomb dans l’aile ce jeudi. Contacté par le Progrès, un dirigeant lyonnais aurait assuré que Grange «ne fait pas du tout partie de la liste». Sur la même longueur d’onde, pour une fois, l’ASSE aurait également démenti, affirmant n‘avoir jamais été appelé à ce sujet.