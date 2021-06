Toulouse : la cote d'Amine Adli explose

Avec 8 buts et 7 passes décisives en 33 matches de Ligue 2, Amine Adli (21 ans) a crevé l'écran pour sa première véritable saison pleine chez les professionnels. Le milieu offensif est même passé tout près d'envoyer son équipe parmi l'élite, échouant finalement en barrage contre le FC Nantes.

L'élite, le jeune homme la découvrira peut-être bien ailleurs la saison prochaine. Il faut dire que sa cote est actuellement très élevée sur le marché. La Provence rappelle dans son édition du jour que l'Olympique de Marseille est toujours sur le coup. Mais la concurrence est rude.

L'OM a de sacrés concurrents

Le Corriere dello Sport assure que l'AC Milan est également très attentif à ce dossier. Friands de jeunes talents made in France ces dernières semaines, les Rossoneri pourraient passer concrètement à l'action sur ce mercato. La publication sportive italienne assure même que les Lombards sont même dernièrement passés devant deux autres cadors européens.

Arsenal et le Borussia Dortmund apprécient le jeune talent issu du centre de formation du TFC. Nous vous expliquions que Leicester City et le Borussia Mönchengladbach eux aussi étaient sur les rangs. La Provence avance que le président toulousain Damien Comolli réclame au moins 5 M€ pour lâcher son poulain, qui entre dans sa dernière année de contrat (juin 2022). La course est lancée.