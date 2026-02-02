Ligue 1
Matt O’Riley quitte officiellement l’OM et retourne à Brighton
1 min.
@Maxppp
C’est désormais officiel, Matt O’Riley n’est déjà plus un joueur de l’OM, il retourne donc à l’envoyeur du côté de Brighton. Plutôt intéressant à ses débuts, il a très vite perdu le fil et n’aura donc jamais su s’imposer sous les couleurs de l’Olympique de Marseille.
La suite après cette publicité
Olympique de Marseille @OM_Officiel – 19:30
𝗕𝗼𝗻𝗻𝗲 𝗰𝗵𝗮𝗻𝗰𝗲 𝗠𝗮𝘁𝘁 𝗢’𝗥𝗶𝗹𝗲𝘆 🙌Voir sur X
Le prêt du milieu de terrain prend fin, l’international 🇩🇰 portera de nouveau les couleurs de Brighton.
Le prêt du milieu de terrain prend fin, l’international 🇩🇰 portera de nouveau les couleurs de Brighton.
Après 25 apparitions toutes compétitions confondues (dont 7 en Ligue des Champions) sous la houlette de Roberto De Zerbi, le natif de Londres n’a jamais su confirmer les attentes qui étaient placées en lui. Le joueur de 25 ans retourne ainsi en Premier League où il évoluera à Brighton. Pour rappel, il est lié aux Seagulls jusqu’en juin 2029.
En savoir plus sur
La suite après cette publicité
Nos dernières vidéos
Les plus lus
Explorer