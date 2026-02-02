Matt O’Riley quitte officiellement l’OM et retourne à Brighton

C’est désormais officiel, Matt O’Riley n’est déjà plus un joueur de l’OM, il retourne donc à l’envoyeur du côté de Brighton. Plutôt intéressant à ses débuts, il a très vite perdu le fil et n’aura donc jamais su s’imposer sous les couleurs de l’Olympique de Marseille.

La suite après cette publicité

Après 25 apparitions toutes compétitions confondues (dont 7 en Ligue des Champions) sous la houlette de Roberto De Zerbi, le natif de Londres n’a jamais su confirmer les attentes qui étaient placées en lui. Le joueur de 25 ans retourne ainsi en Premier League où il évoluera à Brighton. Pour rappel, il est lié aux Seagulls jusqu’en juin 2029.