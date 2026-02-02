La Juventus fait une grande annonce sur Randal Kolo Muani

Recruté par le Paris Saint-Germain à l’été 2023 contre 90 millions d’euros après une énorme saison avec l’Eintracht Francfort, Randal Kolo Muani (27 ans) ne s’est jamais adapté aux demandes de Luis Enrique et n’a jamais su trouver son rythme dans l’équipe parisienne. Critiqué par la presse et pris en grippe par certains supporters, l’international français est parti se relancer du côté de la Juventus Turin. Un choix payant tant ses six mois à la Vieille Dame ont été une franche réussite sur le plan personnel. En 22 matches avec le club piémontais, Kolo Muani a empilé 10 buts.

De retour à Paris l’été dernier, le buteur de 27 ans voulait naturellement poursuivre dans le Piémont cet été. Finalement, après de longues négociations et un désistement de la Juventus, faute d’accord avec le Paris Saint-Germain, Tottenham s’est immiscé dans le dossier et a raflé la mise. Et depuis, le tricolore a beaucoup de mal. Auteur d’un simple doublé… face au PSG, avant de marquer contre son ancienne équipe de Francfort la semaine dernière, en C1, Kolo Muani n’a pas inscrit le moindre but en Championnat dans une équipe londonienne à la 14e de Premier League.

Luciano Spalletti tranche entre Icardi et Kolo Muani

Mais en plein mercato d’hiver, la Juventus souhaitait le faire revenir pour relancer son attaque. Un pari compliqué, d’autant plus que Tottenham ne souhaite pas mettre fin au prêt de son attaquant français en janvier. «Kolo Muani s’est bien comporté ici l’année dernière, mais il ne joue plus pour la Juventus aujourd’hui. Nous verrons dans les prochains jours, mais je ne peux pas donner de pourcentages», avait récemment expliqué l’entraîneur des Spurs, Thomas Frank. Mais la Vieille Dame n’a pas baissé les bras et, à l’image de Luciano Spalletti, essaie de convaincre Tottenham dans ces dernières heures, en avouant sa préférence au Français, plutôt qu’à Mauro Icardi.

«Je n’ai pas dit qu’il fallait prendre Icardi, j’ai seulement dit que c’était un très bon footballeur. Il a le rôle de buteur dans son ADN. C’est tout. Quand j’étais entraîneur de l’Inter, il m’a beaucoup aidé en marquant beaucoup de buts (…) Maintenant, nous avons la possibilité de jouer avec Kolo Muani, c’est une réalité, nous devons élever notre niveau et notre qualité absolue. Nous avons besoin d’un joueur avec certaines caractéristiques, mais nous n’avons pas demandé Icardi», a-t-il lâché. La Juve n’aura que quelques heures pour convaincre son homologue anglais…