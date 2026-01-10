FA Cup : Chelsea assure brillamment sa qualification face à Charlton

Fin de ce troisième tour de FA Cup ce samedi soir avec une rencontre opposant Cheslea à Charlton sur la pelouse de The Valley. Le match semblait très attendu puisque cette rencontre marquait les débuts de l’ancien coach strasbourgeois, Liam Rosenior. Désormais sur le banc des Blues, l’homme de 41 ans n’a pas commencé dans la cour des grands en Premier League, mais par un duel en coupe face à Charlton, équipe de Championship. Avec un avantage conséquent sur la feuille de match avant le coup d’envoi, la victoire des Londoniens était très attendue par les supporters. Pour rappel, ils n’ont pas vraiment digéré ce transfert.

Après trois matchs nuls et deux défaites en championnat, les visiteurs ont eu envie de se reprendre en main ce soir. Or, cela n’a pas été aussi simple que prévu en première période. Les Blues ont pourtant insisté fortement sur les cages de William Mannion durant les 45 premières minutes. Avec onze tentatives, dont six cadrés, ils ont su trouver la faille qu’avant la pause. L’arrière gauche néerlandais, Jorrel Hato, a trompé le portier au premier poteau (45+4). Un duel acharné qui a mené les hommes de Rosenior a enfoncé le clou au retour des vestiaires. Monté dans la surface sur un coup franc de Facundo Buonanotte, Tosin Adarabioyo a réussi à placer sa tête qui a terminé au fond des filets (50e). Mené, mais pas abattu, les locaux ont poussé à l’image de la réduction de l’écart par Miles Leaburn (57e). Or, Marc Guiu (20 ans) n’a pas voulu en rester là, et a, lui aussi planter, inscrivant le troisième but de Chelsea après l’heure de jeu. Pedro Neto a continué le spectacle (90+1), avant qu’Enzo Fernandez puisse conclure la soirée en beauté (90+4). Pour la première de Rosenior, Chelsea en colle cinq, et voit la vie en bleu avec ce succès (1-5).