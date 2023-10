Lille - Slovan Bratislava : les compositions officielles

La Ligue Europa Conférence est de retour. Dans le groupe A, Lille accueille le Slovan Bratislava pour le compte de la troisième journée (coup d’envoi 18h45, un match à suivre en direct sur FM). Après une victoire face aux Slovènes de l’Olimpija Ljubljana (2-0), les Nordistes ont concédé le nul aux Feroé face à Klaksvik (0-0). Avec quatre points, les Dogues sont deuxièmes de la poule derrière…le Slovan Bratislava qui a réalisé le sans-faute pour le moment. La première place est donc en jeu dans cette double confrontation.

La suite après cette publicité

Pour cette rencontre, Paulo Fonseca doit composer avec les absences de Djalo, Ismaily, Haraldsson et Yoro. Umtiti retrouve donc une place de titulaire en défense centrale avec Diakité dans un traditionnel 4-2-3-1. Tiago Santos et Gudmundsson seront sur les côtés. André et Angel Gomes sont alignés au milieu alors que devant, David est soutenu par Cabella, Ounas et Yazici. Côté Bratislava, Vladimir Weiss opte pour un 3-5-2 avec l’expérimenté Kucka dans l’entrejeu. A noter que Weiss Jr est absent pour cette rencontre mais que Cavric, déjà deux buts en deux matches dans ce groupe, est titulaire devant.

Les compositions officielles :

Lille : Chevalier – Tiago Santos, Diakité, Umtiti, Gudmundsson – Angel Gomes, André – Ounas, Cabella, Yazici – David.

La suite après cette publicité

Slovan Bratislava : Borjan – Kashia, Bajric, Wimmer – Blackman, Kucka, Savvidis, Kankava, Lovat – Barseghyan, Cavric.