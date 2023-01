OL : Laurent Blanc confirme l’arrivée d’un défenseur central

Frapper fort pour ne pas laisser de place au doute. Alors que l’Olympique Lyonnais a chuté à domicile ce dimanche face à Clermont (0-1), Laurent Blanc a tenté d’éteindre l’incendie en annonçant la possible arrivée d’un défenseur central dans l’effectif. « Il va y avoir un défenseur central, mais je ne sais pas si cette arrivée est imminente », a seulement déclaré le coach de l’OL après le revers subi contre les Clermontois.

Si l’identité du joueur en question n’a pas été dévoilée, la piste Dejan Lovren est la plus avancée selon l’Équipe. Passé par Lyon de 2010 à 2013, le défenseur croate de 33 ans, qui joue actuellement au Zénit Saint-Pétersbourg, pourrait être la première recrue du mercato hivernal des Gones. Une signature importante, mais qui ne devrait pas être l’unique selon Laurent Blanc. « On va essayer d’amener des joueurs qui sont capables d’apporter ce qui nous manque, mais on ne va pas prendre non plus 6 ou 7 joueurs. On fera ce qu’on peut. J’espère que l’on ne se trompera pas, mais dans tous les cas, on aura 90 % de l’effectif actuel qui est d’une bonne valeur, mais avec des manques ». Des trous d’air que l’OL va devoir impérativement boucher pour avoir encore une chance d’atteindre les places européennes en fin de saison.

