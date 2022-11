Coupe du Monde 2022, Brésil : Thiago Silva détruit le sélectionneur de la Serbie

La suite après cette publicité

Quatre ans plus tard, le Brésil retrouvait la Serbie sur sa route en Coupe du Monde. Et comme en Russie, les Auriverdes se sont imposés sur le score de 2-0, grâce à un magnifique doublé de Richarlison. Pourtant, les joueurs de la Seleção n’ont pas vécu une soirée parfaite. Sorti sur blessure à dix minutes du terme, Neymar doit prier pour que sa cheville n’ait pas trop souffert.

Mais hier, certains Brésiliens étaient chafouins pour une autre raison : les déclarations d’avant-match du sélectionneur serbe Dragan Stojkovic. Interrogé sur la composition probable très offensive de la Seleção, ce dernier avait titillé les défenseurs auriverdes en se demandant bien qui allait pouvoir défendre dans cette équipe portée vers l’attaque. Des propos qui n’ont pas plu du tout à Thiago Silva.

Thiago Silva n'a pas apprécié

« On est toujours heureux quand on gagner 1-0, 2-0. Notre joie fait que, nous les défenseurs, on ne souffre pas. Je n’aime pas beaucoup parler, créer des polémiques, mais leur entraîneur a dit : « ils vont jouer avec quatre attaquants, mais ils mettent qui derrière ? » C’est un manque de respect. On ne demande à personne d’avoir peur de nous. Seulement un peu de respect. S’il avait étudié notre équipe, il aurait vu qu’on encaisse peu de but, et ce, indépendamment du fait de jouer avec trois ou quatre attaquants »,a -t-il déclaré sur Globoesporte, avant de poursuivre.

« Aujourd’hui, tout nous parvient. Vous ouvrez Instagram et tout est en première page. Je n'aime pas trop parler de nos adversaires, car nous avons beaucoup de respect pour chacun d'eux. Mais je pense qu'il ne nous respectait pas, surtout le secteur défensif. Je pense qu'il sait qui sont Marquinhos, Danilo, Alex Sandro, Thiago Silva. On a essayé de neutraliser leurs mouvements, ils n'avaient pas de réelle chance de marquer. J'espère que les prochaines fois, il pourra étudier un peu mieux notre équipe et avoir un peu plus de respect dans sa déclaration. » Dragan Stojkovic est rhabillé pour l’hiver.