L'Angleterre s'inquiète pour Alexander-Arnold

Hier soir à l’occasion du match amical opposant l’Angleterre à l’Autriche (victoire 1-0), les Three Lions ont perdu l’un de leurs quatre arrières droits. En effet, le défenseur de Liverpool Trent Alexander-Arnold, titulaire au coup d'envoi, n’a pas réussi à terminer la rencontre, et a dû laisser sa place à quelques secondes du terme de la rencontre, en boitant.

Après la rencontre, le sélectionneur Garry Southgate n’a pas caché son inquiétude concernant son protégé, qui pourrait souffrir d'une blessure musculaire. « Il faudra voir, mais ce n'est pas bon de le voir sortir comme il l'a fait. Je crois que c'est la cuisse, mais l'équipe médicale est en train de l'ausculter (...) on en saura plus dans 24 ou 48 heures. » Heureusement la sélection anglaise est plus que fournie à ce poste et pourra compter sur Kieran Trippier, Kyle Walker ou encore Reece James en cas de blessure de TAA.